Fonte: IPA Taylor Hill con bikini crochet in stile coquette

Benché la primavera, per quanto fugace ed impercettibile sia stata, sia già un lontano ricordo questa estate Love is in the air, ancora. Mai tramonto sul mare è stato più romantico di così: il decisivo contributo a rendere dolce il sapore di questa calda stagione proviene dalle tendenze costumi 2024, tendenze che promettono il loro idillio persino a quei cuori irrimediabilmente infranti. A scoccare l’infallibile freccia è, ancora una volta, l’estetica coquette la quale ha farcito le spiagge con la sua onda rosa tutta fiocchi, pizzi e merletti.

Dove e quando nasce l’estetica coquette

Quasi come a volersi liberare dall’alone di fitta cupezza che ha ricoperto lo scenario modaiolo dello scorso anno, con la supremazia di stili quali il gothic-chic ed il dark academia, potremmo definire a tutti gli effetti la coquette aesthetic come la definitiva – nonché alternativa – macro tendenza del 2024. Alla luce di questo il ripasso è doveroso: quella in oggetto è senz’altro una moda gentile, di indole indubbiamente romantica seppur ricca di un vago retrogusto nostalgico. Tale sentimento di nostalgia è evocato dal suo chiaro riferimento all’età dell’innocenza, la stessa che si tinge però con un velo di malizia citando tra le righe la Lolita di Vladimir Nabokov.

L’idea che il trend esprime è quella sì di una donna sì iperfemminile ma anche “civettuola”, dalla irresistibile sensualità ingenua ed un po’ leziosa, che seduce attraverso fiocchi, nastri, rouches, fiori e tinte pastello. I modelli di riferimento ad ispirare tale corrente sarebbero, a quanto pare, ancora una volta da ricercare nel passato: le principali reference sono le sfilate Chanel risalenti ai primi anni Novanta, quelle calcate da Claudia Schiffer avvolta in eterei abiti bianchi e tailleur color confetto. Di grande ispirazione per la tendenza sarebbero anche i costumi indossati dalla Marie Antoinette di Sofia Coppola, la versione di Kirsten Dunst.

Insomma, una vaporosa nuvola rosata la quale ha coperto il panorama fashion degli scorsi mesi complice, con ogni probabilità, anche il grande successo della serie tv Netflix Bridgerton. Le recenti collezioni disegnate per la primavera/estate 2024 lo dimostrano, e quelle di Versace, Prada e Molly Goddard ne sono soltanto alcuni esempi. Senza contare, poi, l’enorme quantità di fiocchi, nastri di seta, pizzi e trasparenze andati virali su TikTok, i quali paiono essersi trasferiti dai deliziosi abitini primaverili direttamente alla moda swimwear corrente.

I bikini dell’estate 2024 trasudano romanticismo puro

Ed è così che la tendenza coquette è approdata sotto l’ombrellone: l’amato stile girlish, a coniugare con estremo equilibrio sensualità ed innocenza, caratterizza ora i capi estivi senza fare nessuna eccezione per costumi interi e bikini. La delicata palette colori dell’estetica romantica tinge il bagnasciuga di rosa confetto, celeste e bianco candido con modelli adorni di deliziosi fiocchetti, drappeggi, rouches, volants ed arricciature di vario tipo.

In quanto alle forme quelle predilette in questo caso sono di stampo vintage, e ciò vale a dire che sono favorite tutte quelle proposte che presentano slip a vita alta dalle piene vibes anni cinquanta oppure brasiliane striminzite o contrassegnate da volant, entrambe abbinate a top dalle decorazioni vistose, comprese arzigogolate lavorazioni crochet.

Tra i pattern più gettonati, poi, l’imbarazzo della scelta: abbiamo micro fantasie floreali, trame vichy, righe orizzontali e verticali, fragole, ciliegie o un mix di tutte le precedenti in stravaganti bikini di ispirazione patchwork. Così come per interi e due pezzi ovviamente anche i copricostumi in voga questa estate subiscono la medesima influenza e acquisiscono un connotato vagamente romantico.

Una tendenza, quella coquette, totalizzante la quale esercita inevitabile fascino persino per quanto riguarda le celebrities. Vediamo, a tal proposito, come le star la stanno indossando.

Gigi Hadid e la passione per i costumi dal retrogusto coquette

Precorritrice per eccellenza dell’odierna estetica coquette in argomento è sicuramente Gigi Hadid. La supermodella ha dimostrato di amare questo stile già a partire dallo scorso anno anticipandoci con grande astuzia, sfoggiando tutta una serie di bikini di gusto retrò a strizzare l’occhio all’universo della lingerie.

Ricordiamo tra tutti il modello bianco con reggiseno a balconcino e fiocchetti, ma anche quello giallo tenue con rouches voluminose.

Quest’anno, invece, la sua scelta è ricaduta sulla fantasia vichy impreziosita da graziosi dettagli ricamati a raffigurare delicatissime margherite che incorniciano lo scollo.

Sydney Sweeney tra fiocchi e ciliegie

Un costume da bagno più snello e minimale, invece, quello scelto da Sydney Sweeney. La star di Immaculate – La Prescelta (la pellicola horror in uscita nelle sale italiane il prossimo 11 Luglio) ha momentaneamente deciso di prendersi una pausa dalla macabra atmosfera del set optando per un bikini con stampa dove grosse ciliegie rosse spiccano sullo sfondo bianco.

L’attrice non è affatto nuova allo stile coquette: i più attenti ricorderanno infatti la più o meno lunga parentesi tutta rosa confetto e fiocchi da lei vissuta negli scorsi mesi invernali.

Lo stile vintage di Sabrina Carpenter in “Espresso”

Sabrina Carpenter, poi, ha decisamente fatto della tendenza l’ispirazione effettiva per la realizzazione del videoclip del suo ultimo singolo. Le riprese di Espresso la raffigurano rilassata e spensierata in spiaggia, in look dal sapore retrò.

Il richiamo vintage è evidente dall’inizio alla fine del video, dalla scelta di coprire il capo con il foulard, passando per il costume intero con scollo a cuore sino ad arrivare all’immacolato abito bianco in pizzo con scollatura a barca. Nella terza foto della sequenza poco sopra possiamo inoltre ammirare la cantante nel suo costume da bagno bianco e blu a quadretti con fiocco centrale.

Taylor Hill: la serie di romantici bikini

Appena reduce dal primo anno d’amore con suo marito, pare che Taylor Hill stia attualmente ancora vivendo la sua luna di miele: lo si deduce dal romanticismo espresso da ogni sua scelta in quanto a swimwear in questa estate 2024. La supermodella statunitense si starebbe godendo le sue vacanze proprio in Italia, sfoggiando di giorno in giorno costumi che ben di sposano all’estetica coquette in questione.

Il modello in foto, ad esempio, vanta linee minimali e pulite ma si caratterizza per una graziosa micro stampa floreale, dove piccoli fiori rosa acceso spiccano sul fondo celeste.

Nel secondo scatto del carosello soprastante, invece, possiamo ammirarla in un bikini a fascia bianco ottico, dotato di arricciature lungo i bordi ed interamente realizzato in pizzo Sangallo.