Temptation Island, Sofia Calesso sullo show: “Tutto poco spontaneo”

Sofia Calesso, ex concorrente di Temptation Island, critica lo show. La trentenne ha partecipato all’edizione 2020 del programma di Maria De Filippi, accanto ad Antonella Elia e Pietro Delle Piane. In un’intervista rilasciata a Fralof, Sofia ha parlato della redazione della trasmissione, accusando lo staff di Temptation di aver favorito alcuni personaggi fra cui Carlotta dell’Isola.

Quest’ultima è stata fra i protagonisti più discussi del programma insieme al fidanzato Nello. Terminata l’avventura in Sardegna ha poi preso parte al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, diventando una star su Instagram. “Penso che lei abbia avuto delle belle spinte. Però se l’è giocata male – ha detto Sofia -. Temptation non mi è piaciuto il fatto che sia tutto molto schematico e poco spontaneo. Ti portano ad avere delle reazioni…Sono molto bravi e fare il loro lavoro e a tirare fuori le problematiche che ci sono in un rapporto”.

Sofia, che già in passato aveva criticato la partecipazione di Carlotta al GF Vip, ha poi chiarito la sua posizione riguardo lo show e Alessia Marcuzzi. “Ultimamente si è fatto tanto rumore su una mia frecciatina nei riguardi della Marcuzzi – ha detto -. Voglio sfatare questa cosa. Io la stimo come donna e anche a livello lavorativo. Semplicemente io dissi che Carlotta dell’Isola aveva dei collegamenti con Facchinetti. Ma nulla a che vedere con lei. Poi se lei credeva Carlotta una persona simpatica, non sono d’accordo. A me non è piaciuta, anche per come ha gestito l’esperienza fuori. Molti follower si lamentano che Carlotta prende e blocca le persone, insomma non è carina con loro”.

Terminata l’esperienza di Temptation Island, Sofia ha ricostruito il rapporto con il fidanzato Alessandro. “Io e Alessandro stiamo benissimo – ha svelato -. Inizialmente ci sono stati tanti problemi, ma l’amore vero se vero va avanti. Adesso stiamo convivendo. Stiamo decidendo se prendere casa più grande, ma con calma. Intanto già questo è un grande passo”.

La trasmissione le ha inoltre regalato l’amicizia di Antonella Elia e Pietro Delle Piane. “Io e Alessandro abbiamo mantenuto una grande amicizia con Antonella Elia e Pietro delle Piane – ha rivelato -. Il loro rapporto va benissimo nonostante le persone remassero contro di loro. C’è stata tanta cattiveria nei loro confronti e in molti hanno tentato di rovinare la loro relazione ma hanno dimostrato che l’amore vince su tutto. Personalmente sono la coppia con cui ho la maggiore confidenza e posso affermare che quello che ho con loro non l’ho instaurato con nessun altro”.