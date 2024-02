Susanne Schaefer, chi è la compagna di Andreas Brehme: l’amore e le ultime parole sul calciatore

Il mondo dello sport saluta tristemente Andreas Brehme, ex terzino dell’Inter e della nazionale tedesca mancato a 63 anni a Monaco di Baviera per via di un arresto cardiaco. A confermare la sua morte è stata Susanne Schaefer, compagna del calciatore con cui si è legato dopo la fine del suo matrimonio con la sua ex moglie Pilar.

Chi è Susanne Schaefer

Sicuramente poco nota anche per via della volontà di entrambi di mantenere la loro relazione privata, Susanne Schaefer è la compagna di vita di Andreas Brehme, ex calciatore e allenatore tedesco diventato famoso in Italia per via della sua avventura vincente insieme all’Inter durata dal 1988 al 1992, con la vittoria dell’indimenticabile scudetto dei record del 1989. Di Susanne si conosce molto poco, se non che ha iniziato una storia d’amore col calciatore tedesco dopo la fine del suo precedente matrimonio con Pilar, con cui ha avuto due figli, chiuso dopo i 37 anni in una situazione non facile della sua vita: aver terminato la carriera da calciatore e iniziata una da allenatore, difficile da far decollare.

Fonte: Getty Images

Dopo problemi con la legge, il divorzio e difficoltà economiche, Andreas ritrova la serenità in Susanne, accanto a lui fino alla triste notizia della sua morte. La sua riservatezza è stata intaccata nel 2023, dopo una piccola gaffe avvenuta in video proprio per via di una disattenzione del compagno che, intento a girare un video di auguri di compleanno un suo appartamento sul lago di Garda, ha girato la telecamera filmando Susanne Schaefer in topless. Un momento di piccolo imbarazzo, che è stato però prontamente gestito dalla coppia scherzando sull’accaduto: “Almeno tutti adesso sanno che compagna fantastica ho! In futuro sarà meglio che sia Susanne a filmare, non sarebbe dovuto succedere.” Ha detto il calciatore.

Susanne Schaefer, le parole sulla morte di Andreas Brehme

Con la stessa eleganza e riservatezza, è stata proprio Susanne Schaefer a confermare ai media la morte del compagno tramite una nota all’agenzia di stampa tedesca Dpa: “È con profonda tristezza che annuncio a nome della famiglia che il mio partner Andreas Brehme è morto improvvisamente e inaspettatamente durante la notte a seguito di un arresto cardiaco. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile e di astenervi dal fare domande.”

Una notizia che in pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo e ha scosso il mondo del calcio, in particolare i club che hanno potuto lavorare con lui durante la sua lunga carriera. Moltissimi i messaggi di cordoglio: il Bayern Monaco lo ha voluto ricordare così suoi profili social: “L’FC Bayern è profondamente scioccato dalla morte improvvisa di Andreas Brehme. Il club campione si unisce nel lutto ai suoi parenti e amici. Terremo sempre Andreas Brehme nei nostri cuori – come campione del mondo e ancor di più come persona molto speciale. Farà sempre parte della famiglia dell’FC Bayern. Riposa in pace, caro Andi!”. Anche l’Inter, squadra in cui ha lasciato un segno indelebile durante la sua carriera, ha speso qualche parola: “Un giocatore magnifico, un grande interista. Ciao Andy, per sempre leggenda“.