Fritz Wepper, morto l’assistente dell’ispettore Derrick: l’annuncio della compagna

Fonte: IPA È morto Fritz Wepper, l'attore de L'ispettore Derrick

Addio a Fritz Wepper. L’attore tedesco era diventato noto grazie al ruolo di Harry Klein, fidato assistente dell’ispettore Stephan Derrick (a cui prestava il volto Horst Tappert, scomparso nel 2008) della polizia criminale di Monaco di Baviera nella serie tv cult L’ispettore Derrick. Ma era noto anche per un’altra fiction molto amata in Italia: Un ciclone in convento, dove indossava i panni del sindaco Wolfgang Woller. In madrepatria Wepper fece scalpore per la sua vita privata, divisa tra due donne.

Come è morto Fritz Wepper, l’attore de L’ispettore Derrick e Un ciclone in convento

Fritz Wepper è morto in una casa di riposo in Baviera all’età di 82 anni in seguito alle complicazioni di un tumore. La notizia della scomparsa dell’attore, che si era convertito da tempo al buddismo, è stata annunciata dal quotidiano tedesco Bild, che ha citato la compagna, la regista Susanne Kellermann. Oltre alla moglie Wepper lascia due figlie, di cui una nata da un precedente matrimonio.

“Si è addormentato pacificamente”, ha detto la Kellermann, che aveva sposato Fritz nel 2020 nonostante la grande differenza d’età: oltre 33 anni. Lo scorso ottobre la famiglia Wepper aveva dovuto fare i conti con un altro grave lutto: è morto a 79 anni Elmar, fratello minore di Fritz e anche lui attore. I due erano molto legati e uniti fin dall’infanzia.

Biografia e carriera di Fritz Wepper

Nato a Monaco di Baviera il 17 agosto 1941, Fritz Wepper era figlio dell’avvocato Friedrich Karl Wepper, arruolato nell’esercito tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale e dichiarato disperso in Polonia nel 1945. Iniziò la sua carriera all’età di nove anni nell’emittente radiofonica Bayerischer Rundfunk, dove recitava in un programma per bambini, debuttando a teatro nel 1952 in Peter Pan. Il suo primo film risale al 1959, Il ponte di Bernhard Wicki, a cui seguirono una ventina di titoli, tra i quali L’ultimo treno da Vienna di Arthur Hiller.

Fritz Wepper raggiunse in patria il primo grande successo nel ruolo televisivo dell’assistente Harry Klein al servizio del commissario Herbert Keller (interpretato da Erik Ode) nella serie Der Kommissar (1968-74). Lo stesso Harry Klein, questa volta con i gradi di ispettore, divenne poi il fidato assistente (nella finzione a seguito di trasferimento) dell’ispettore capo Stephan Derrick nella serie L’ispettore Derrick, ruolo che interpretò dal 1974 al 1998.

Curiosamente suo posto di assistente in Der Kommissar fu assunto dal fratello minore (nella vita e anche nella finzione) Elmar Wepper, con il quale recitò, oltre che nell’episodio del passaggio di consegne (2 marzo 1974) anche in altri film e serie televisive. Nel 1972 Fritz recitò accanto a Liza Minnelli nel ruolo di Fritz Wendel nella trasposizione cinematografica del musical Cabaret, film vincitore di ben otto premi Oscar per la regia di Bob Fosse.

Fritz Wepper è conosciuto inoltre in Italia per aver figurato, insieme a Jutta Speidel, nel cast di Un ciclone in convento, telefilm tedesco andato in onda su Raiuno a partire dal 2002 (e in onda fino al 2021), in cui interpretava il ruolo del sindaco Wolfgang Wöller.

La vita privata di Fritz Wepper

Fritz Wepper ha avuto una vita privata decisamente intensa e divisa tra due donne molto importanti. Nel 1979 sposò Angela von Morgen, che per l’attore lasciò il suo primo marito, il Principe Ferfried di Hohenzollern (dal quale aveva avuto due eredi). “Ho trovato la vita accanto a Fritz più emozionante dell’entourage aristocratico”, disse una volta la donna, che aggiunse: “Abbiamo vissuto con passione ed emozione. Non rimpiango neppure un singolo giorno”.

Un sentimento profondo segnato dall’arrivo di una figlia, Sophie, che ha seguito le orme paterne e reso Wepper nonno. Nel 2009 Fritz lasciò la moglie Angela perché si innamorò della giovane regista Susanne Kellermann. Galeotto fu un concerto di Liza Minelli. La von Morgen commentò così l’accaduto con la stampa: “Fritz è uscito spesso con altre donne. Lui è fatto così. Ma ho sempre saputo che sarebbe tornato da me. Quando ha incontrato Susanne ho avuto per la prima volta mal di pancia. Ho sentito istintivamente che si trattava di qualcosa di diverso”.

Nel 2011 l’arrivo di Filippa, frutto dell’amore tra Fritz e Susanne. Successivamente i due si mollarono; l’attore tornò tra le braccia della moglie e restò al suo fianco fino alla sua morte avvenuta nel 2019 a causa di un’emorragia cerebrale. L’anno successivo Fritz si riavvicinò a Susanne, che sposò con una cerimonia segreta.