Stella Tennant si è suicidata: la verità sulla morte dell’ex top model

editato in: da

La notizia della morte di Stella Tennant, una delle più famose top model degli anni ’90, era arrivata all’improvviso il 22 dicembre 2020. A soli 50 anni, la modella era stata trovata morta nella sua casa di Duns, in Scozia. Ma la famiglia non aveva rilasciato dichiarazioni in merito alle cause del decesso.

Oggi, a due settimane di distanza, arriva la verità, confermata dalla stessa famiglia: Stella si è suicidata, al culmine di una dura e lunga battaglia contro problemi di salute mentale.

In una dichiarazione pubblica, i parenti della modella hanno infatti affermato che Stella, la cui “creatività, intelligenza e umorismo erano noti a tante persone”, era “malata da tempo” e “non si sentiva più in grado di andare avanti”.

Un portavoce della famiglia ha detto al Daily Telegraph: “Stella non stava bene da parecchio tempo. Quindi, è per noi motivo di grande dolore e disperazione sapere che si sia sentita incapace di andare avanti, nonostante l’amore di coloro che le erano più vicini”.

Una fonte familiare ha anche detto al giornale che riteneva fosse “importante aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale”, che troppo spesso vengono fraintesi e ridimensionati.

Stella Tennant, che aveva origini aristocratiche, in quanto nipote di Andrew Cavendish, undicesimo duca di Devonshire e di Deborah Mitford, ha lasciato il suo ex marito David Lasnet e i loro quattro figli, Marcel, Cecily, Jasmine e Iris, che hanno dai 15 ai 22 anni.

Il suo primo servizio era stato realizzato sulla copertina di British Vogue nel dicembre 1993, ed era avvenuto, come raccontava la stessa modella, “per caso”. Alla fine di quella giornata di lavoro le era stato chiesto di fare una campagna di Versace a Parigi, finita come copertina dell’edizione italiana. Da quel momento la sua carriera era stata un susseguirsi di sfilate e servizi, sempre in primo piano. Stella era diventata in breve tempo una delle top model più richieste e famose di quel decennio, insieme a nomi del calibro di Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Kate Moss, Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, Carla Bruni, Kate Mulder, Eva Herzigova e poche altre.

Stella era nota per i suoi look androgini durante il periodo d’oro degli anni ’90 e presto divenne una musa ispiratrice per Karl Lagerfeld, che gli attribuì una grande somiglianza con Coco Chanel.

La modella è apparsa in numerose campagne pubblicitarie per artisti del calibro di Calvin Klein, Chanel, Hermes e Burberry prima di andare in pensione nel 1998, quando era incinta del suo primo figlio.