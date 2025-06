Silvio Vanadia, il figlio di Marina Berlusconi ha un flirt con una tiktoker famosa

Fonte: IPA Marina Berlusconi

L’ultimo gossip che infiamma il web intreccia due mondi all’apparenza lontani: la famiglia Berlusconi e il vivace universo dei social media. Protagonisti del rumor sono Silvio Vanadia, nipote dell’ex premier nonché figlio di Marina Berlusconi, e la tiktoker e cantante Grelmos.

Si mormora che tra i due sia in corso un flirt, anche se nulla è stato confermato. La curiosità attorno a questa coppia inaspettata è alle stelle e in molti si chiedono: sta davvero nascendo una nuova storia d’amore vip?

Silvio Vanadia e Grelmos: dove sarebbero stati visti insieme

La voce del flirt tra Silvio e Grelmos è partita dai beninformati del gossip. In particolare, l’investigatore social Alessandro Rosica (noto per svelare retroscena sui vip) avrebbe rivelato che Grelmos è attualmente in relazione con Silvio Vanadia. Secondo Rosica i due starebbero uscendo insieme già da qualche tempo, complici la comune passione per la musica e l’età simile.

Qualcuno sostiene di averli notati in atteggiamenti complici durante eventi mondani milanesi, ma i diretti interessati per ora hanno mantenuto un profilo basso. La presunta coppia preferisce la discrezione: se il flirt è reale, Silvio e Grelmos avrebbero scelto di frequentarsi lontano dai riflettori, almeno fino a quando non saranno pronti per mostrarsi apertamente.

Silvio Vanadia e Grelmos: cosa potrebbe succedere ora

Al momento Silvio e Grelmos tengono tutti sulle spine: nessuno dei due ha confermato né smentito il flirt, preferendo il silenzio. Se la frequentazione dovesse continuare, non è escluso che i due decidano di farsi vedere insieme in pubblico, magari in occasione di qualche evento musicale o serata estiva, per ufficializzare la relazione.

C’è anche chi già sogna una collaborazione artistica: dato che entrambi vivono di musica, in futuro potrebbero nascere duetti o progetti comuni dalla loro unione. Per ora l’ipotesi di un duetto “rap & pop” resta fantasia, ma nel mondo dello spettacolo tutto può succedere.

Chi è Silvio Vanadia, il figlio di Marina Berlusconi

Silvio Vanadia, 20 anni, è il figlio minore di Marina Berlusconi (primogenita di Silvio) e del ballerino Maurizio Vanadia. Porta dunque un cognome importante, ma pare intenzionato a seguire le proprie passioni.

Dalla famiglia Berlusconi non avrebbe ereditato solo il nome, ma anche un certo estro artistico: secondo Dagospia, Silvio sarebbe un rapper in erba, con una spiccata passione per la musica. Finora lontano dai riflettori della cronaca rosa, il giovane Vanadia si è dedicato agli studi e ai suoi progetti musicali, con il pieno supporto di mamma Marina.

Grelmos, la tiktoker che ha conquistato il web (e forse il cuore di Silvio)

Dietro il nome d’arte Grelmos si cela Greta Jasmin El Moktadi, 23enne di origini marocchine nata a Novara. Prima di lanciarsi nella musica, Greta ha mosso i primi passi nello spettacolo come modella: nel 2018 ha partecipato a Miss Italia. Dal 2019 ha intrapreso la carriera musicale nel panorama trap/R&B, pubblicando singoli come Fux, NPS e Illegal.

Il grande pubblico l’ha notata grazie a Sanremo Giovani 2024, dove il suo brano Flashback le è valso un posto in semifinale.

Oltre al talento canoro, Grelmos è una star dei social: il suo profilo Instagram vanta circa 1,5 milioni di follower, e su TikTok i suoi video raccolgono migliaia di like. Stile urban, grinta da vendere e una fanbase fedele fanno di lei una delle giovani artiste più seguite del momento.