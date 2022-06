Silvia Mazzieri, l’attrice di “Doc” è diventata mamma: la prima foto di Greta su Instagram

Mamme e papà vip del 2022

Non c’è gioia più grande che stringere tra le braccia il frutto dell’amore: Silvia Mazzieri, splendida attrice che abbiamo tanto apprezzato nella serie tv Doc nei panni di Alba Patrizi, è appena diventata mamma di una splendida femminuccia e lo ha annunciato su Instagram, condividendo una tenerissima foto che ha conquistato tutti i suoi fan. Lei e il suo compagno Yari Gugliucci non potrebbero essere più felici di dare al mondo la splendida notizia.

Silvia Mazzieri mamma, la prima foto con Greta

“Greta, l’emozione più grande della nostra vita” – con queste poche parole, Silvia Mazzieri ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere diventata mamma. Ad accompagnare la semplicissima didascalia, un paio di foto che ci hanno toccato il cuore: immortalano la bella attrice in camice d’ospedale, mentre tiene stretta a sé un fagottino appena venuto al mondo. Accanto a lei anche il neo papà Yari Gugliucci, che abbraccia dolcemente la sua compagna e poi si china per dare un bacio alla piccolina.

I primissimi scatti dall’ospedale rimarranno per sempre nell’album di famiglia, a memoria delle grandissime emozioni vissute in queste ore di stanchezza, dolore e tanta felicità. Silvia, che era ormai giunta agli sgoccioli della sua gravidanza, non ha mai amato molto i social. Per questo motivo sono davvero poche le testimonianze pubblicamente condivise di quello che è senza dubbio uno dei momenti più belli della sua vita. Ma l’annuncio della nascita ha fatto eccezione: la gioia di rivelare al mondo questa bellissima notizia era davvero troppo grande.

Silvia Mazzieri, la sua splendida gravidanza

Silvia e il suo compagno Yari avevano rivelato di essere in dolce attesa lo scorso 23 febbraio 2022, in una data molto importante: proprio in quel giorno, infatti, l’attrice ha compiuto i suoi 29 anni. Un regalo più bello non poteva esserci, e i fan avevano condiviso con lei la splendida emozione di accogliere un nuovo membro della famiglia. Da quel momento, di tanto in tanto la Mazzieri aveva pubblicato qualche foto del suo pancione sempre più grande, riservandosi però di vivere la gravidanza il più possibile lontano dalle luci dei riflettori.

D’altronde, Silvia e Yari hanno sempre vissuto anche la loro relazione in maniera piuttosto riservata. Sebbene stiano insieme da poco tempo, tra i due va tutto a gonfie vele. Secondo quanto raccontato proprio dalla Mazzieri, il loro incontro è avvenuto all’inizio del 2021 ed è scoppiato subito l’amore. Dopo qualche mese trascorso nel silenzio social, a settembre la coppia ha deciso di annunciare pubblicamente la loro relazione, con uno scatto meraviglioso che ha conquistato i fan. E in breve tempo hanno bruciato tutte le tappe, tanto che hanno presto scelto di allargare la famiglia.

Questo è per loro un momento d’oro: la gioia di essere diventati genitori va a completare un quadretto perfetto, fatto di immense soddisfazioni sia in ambito personale che professionale. Silvia Mazzieri è infatti una giovane attrice di successo, che abbiamo imparato a conoscere in numerose fiction amatissime dal pubblico, tra cui Braccialetti Rossi e Il Paradiso delle Signore. Ma è nei mesi scorsi, con il ruolo della dottoressa Alba Patrizi nella serie tv Doc, che è diventata famosissima nel panorama televisivo italiano. Anche Yari è un volto noto di molte produzioni tv come La Piovra e I Bastardi di Pizzofalcone. Ora, però, sarà la loro piccola Greta ad avere la priorità.