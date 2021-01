Sharon Bergonzi di Uomini e Donne è nuovamente mamma, è nata Bianca

editato in: da

Sharon Bergonzi è diventata mamma per la seconda volta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne il 10 gennaio ha dato alla luce la piccola Bianca, per dare la notizia ha scelto di condividere un’immagine della bimba sul suo profilo Instagram accompagnando il tutto con dolci parole ricche di emozione e di felicità.

Classe 1992, Sharon Bergonzi ha 28 anni ed è nota al grande pubblico per aver preso parte alla trasmissione condotta da Maria De Filippi Uomini e Donne per corteggiare Andrea Cerioli durante il suo primo trono. Quest’ultimo aveva poi scelto un’altra delle partecipanti allo show pomeridiano, ma Sharon è stata una delle protagoniste più amate.

Oggi è lontana dalla televisione ma è molto seguita su Instagram dove conta oltre 164mila follower e condivide la sua vita e numerosi scatti di famiglia con i tanti fan. E proprio su Instagram ha deciso di annunciare l’arrivo della piccola Bianca in famiglia. Nell’immagine che ha condiviso si vedono una manina e parte del viso della piccola e mamma Sharon ha accompagnato questa tenerissima immagine con dolci parole: “Per la nostra gioia alle 11:14 del 10/01/2021 è nata la nostra principessa Bianca” a corredare il tutto tanti cuori e gli hasthag new born, little girl, second love e mamma bis.

Quest’ultimo perché infatti con la nascita di Bianca Sharon Bergonzi è diventata mamma per la seconda volta. Il primo figlio è il piccolo Luigi, nato a luglio del 2018 dall’amore con il marito Valerio Tenneriello con cui è convolata a nozze il 28 dicembre del 2016. E recentemente Sharon aveva condiviso la gioia dell’arrivo della piccola in famiglia con una serie di scatti natalizi del pancione su cui è stato disegnato un grande fiocco. Immagini piene d’amore e di felicità nell’attesa di accogliere la piccola. Nelle foto è ritratta anche insieme alla sua famiglia e lei le ha accompagnate con una bellissima dedica: “Un Natale diverso per tutti noi ma allo stesso tempo un Natale speciale per noi che aspettiamo te. Manca poco e sarai insieme a noi. Buon Natale a tutti”.

E sicuramente l’arrivo della piccola Bianca ha reso questo inizio di anno molto speciale per Sharon Bergonzi e la sua famiglia.