Sarah Jessica Parker, l’addio a Willie Garson: un’amicizia che supera la morte

La scomparsa di Willie Garson ha colpito profondamente tutti i suoi fan, la sua famiglia e tutti gli amici e colleghi che hanno vissuto con lui avventure e carriere. L’attore, l’indimenticabile Stanford Blatch in Sex and the City, è morto all’età di 57 anni dopo aver combattuto una dura battaglia contro il cancro.

Dopo il ricordo di Cynthia Nixon, che interpreta Miranda Hobbes e che gli ha dedicato parole bellissime (“Lo amavamo tutti e adoravamo lavorare con lui”), anche Sarah Jessica Parker, che ha condiviso con l’amico il set della nota serie tv, ha deciso di condividere su Instagram un ricordo autentico della loro trentennale amicizia, accompagnandolo a parole colme di dolore.

La Parker ha infatti rotto il silenzio dopo la perdita dell’amico, pubblicando un messaggio straziante insieme a delle bellissime foto che la ritraggono con Willie Garson negli anni. “È stato insopportabile – ha scritto l’attrice -. A volte il silenzio è un’affermazione. Della gravità. Dell’angoscia. Dimostra l’entità della perdita di un’amicizia che dura da oltre 30 anni”.

Il legame tra i due attori è andato oltre il set della serie, trasformandosi in un rapporto profondo, come ha spiegato Sarah Jessica Parker: “Una vera amicizia che ha permesso segreti, avventure, una famiglia professionale condivisa fatta di verità, concerti, viaggi su strada, pasti, telefonate a tarda notte, una devozione reciproca alla genitorialità e tutti i dolori e le gioie che la accompagnano, trionfi, delusioni, paure, rabbia e anni trascorsi sui set… Sempre ridendo fino a tarda notte come Stanford e Carrie e Willie e SJ”.

L’attrice ha poi concluso: “Willie, mi mancherà tutto di te. E rivivrò i nostri ultimi momenti insieme. Rileggerò ogni messaggio dei tuoi ultimi giorni e scriverò le nostre ultime telefonate. La tua assenza è un cratere che riempirò con la benedizione di questi ricordi, e di tutti quelli che sono ancora nei meandri della mia mente”.

Non poteva mancare un messaggio speciale al figlio dell’amico, Nathen, definendolo la “luce della vita di Willie” e aggiungendo che il suo più grande successo è stato “essere tuo padre”.