Sabrina Carpenter al Time 100 Next Gala, l’abito clessidra che solo lei indossa così

Il Time 100 Next Gala 2024 è stato uno degli eventi più attesi dell’anno, e non solo per il prestigio di chi viene onorato, ma anche per il glamour che si respira sul red carpet. Tra i tanti volti che hanno illuminato la serata, è stata Sabrina Carpenter a catturare tutta l’attenzione con un look che ha fatto parlare di sé. La giovane pop star e attrice ha sfilato indossando un abito straordinario firmato Versace, un vero capolavoro di sartoria che ha esaltato la sua silhouette come solo lei sa fare.

Il fascino del red carpet: Sabrina Carpenter in Versace

Sabrina Carpenter ha rubato la scena al Time 100 Next Gala 2024, un evento che celebra i nuovi volti emergenti in diversi settori, dall’intrattenimento alla tecnologia. L’evento, tenutosi a New York, ha visto la giovane star brillare in un meraviglioso abito firmato Versace, che ha messo in risalto la sua figura e il suo stile unico.

Sabrina Carpenter, tra i principali onorati della serata, ha scelto un look davvero audace, composto da un abito clessidra realizzato in una maglia metallica color argento, perfettamente scolpito sul suo corpo.

L’abito, dal corpetto a cuore senza spalline e silhouette quasi corsetto, ha accentuato la sua femminilità in modo sublime. Il dettaglio del lungo spacco laterale ha aggiunto una nota di sensualità, lasciando intravedere delle platform argento abbinate, confermando il gusto impeccabile di Sabrina Carpenter in ogni dettaglio del suo look.

Sabrina Carpenter non ha solo scelto un abito che riflette il glamour moderno, ma ha saputo renderlo suo con una serie di dettagli personali. La giovane cantante e attrice ha completato il suo look con una sciarpa in maglia metallica, indossata all’indietro, un tocco che ha reso l’insieme ancora più particolare.

I suoi capelli, biondi e voluminosi, sono stati acconciati come sempre in morbide onde ispirate all’Old Hollywood, creando un meraviglioso contrasto tra il fascino rétro e la modernità dell’abito.

La scelta di Sabrina di indossare Versace per una serata così importante non sorprende. Il brand è noto per il suo stile audace e provocante, perfettamente in linea con l’immagine che Sabrina vuole trasmettere: una donna giovane, sicura di sé e pronta a conquistare il mondo della musica e dello spettacolo. E chi meglio di lei poteva indossare un abito tanto impegnativo e trasformarlo in una dichiarazione di stile?

Una star in ascesa: performance e riconoscimenti

La serata non ha celebrato solo il look mozzafiato di Sabrina Carpenter, ma anche il suo talento musicale. La pop star ha intrattenuto il pubblico con una selezione delle sue canzoni più famose, dimostrando ancora una volta perché è considerata una delle artiste più promettenti della sua generazione.

La sua performance ha aggiunto un ulteriore tocco di magia alla serata, che ha visto la partecipazione di altre grandi celebrità come Nicola Coughlan, Kat Graham e Victoria Monét.

Ma non è tutto: Sabrina Carpenter è stata anche protagonista di una delle tre copertine globali di Time, accanto a Jaylen Brown e Aisha Nyandoro. Per l’occasione, ha indossato un abito rosso vintage di Victoria’s Secret, originariamente portato da Naomi Campbell nel 1997. Un altro tributo alla moda che dimostra la sua capacità di fondere passato e presente, proprio come ha fatto con il suo look al Time 100 Next Gala.