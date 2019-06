Romina Power lascia l’ospedale: su Instagram svela di essersi operata al ginocchio

editato in: da

Romina Power operata al ginocchio

Romina Power lascia l’ospedale dopo essersi sottoposta a un intervento al ginocchio.

L’ex moglie di Al Bano ha pubblicato nuove immagini sul suo profilo Instagram che la ritraggono in clinica e poi mentre in auto torna a casa. Lei ringrazia lo staff medico che l’ha presa in cura e in particolare i figli Yari e Romina Jr che l’hanno assistita, allietando il tempo trascorso in ospedale:

Lasciando la clinica Villa Margherita dopo l’intervento in Artoscopia al ginocchio , ringrazio di ❤ il prof Petrucci, il prof Cauti , il prof Alicicco , la caposala Gabriella D’Angelo e tutto lo staff estremamente gentile della clinica . Piu’, naturalmente i miei figli Romina e Yari ,che mi hanno sostenuta e tenuta compagnia con sottofondo anche musicale .

Romina aveva preoccupato i fan dopo aver condiviso sui social la foto della sua mano con la flebo. La Power infatti non spiegava il motivo del ricovero, anche se ha accompagnato lo scatto con un messaggio rassicurante. Ora che si è mostrata sorridente e serena e ha finalmente rivelato il motivo del suo soggiorno in clinica, il suo pubblico può tirare un sospiro di sollievo.

In molti si precipitano a farle gli auguri e sul profilo Instagram dei fan di Al Bano e Romina, condividono le loro esperienze:

Tantissimi auguri io mi operai protesi all’anca.

Mentre Al Bano e Loredana Lecciso per il momento non hanno rilasciato dichiarazioni, nonostante la showgirl aveva rivelato di essere pronta a tendere una mano a Romina, perché il suo desiderio è che possano vivere in armonia come una moderna famiglia allargata.

Qualche giorno fa la Power ha avuto un incontro imbarazzante con la showgirl pugliese che poco dopo ha lanciato un appello. “Mi piacerebbe che ci fosse grande armonia con Romina – aveva detto al settimanale Chi -. Ricordo qualche anno fa, era la domenica delle Palme e Al Bano mi chiese se poteva invitare Romina a pranzo da noi”.

“Vorrei che ci fosse più spesso una nostra domenica delle Palme – aveva aggiunto -. Non dico tutti i giorni, ma mi piacerebbe che tutti insieme tornassimo a condividere dei bei momenti, da vera famiglia allargata”.