È famoso, anzi il più famoso, per le sue prodezze sul campo da calcio. Ma secondo Rocco Siffredi, Francesco Totti potrebbe diventare un campione anche del porno. La strana, indecente, proposta è arrivata dal pornodivo inaspettatamente, durante una trasmissione televisiva che nulla ha a che fare con il mondo del cinema hard.

L’insinuazione di Rocco Siffredi

Già qualche tempo fa, Rocco Siffredi, ospite di Francesca Fagnani a Belve, aveva lasciato intendere di essere a conoscenza di un segreto su Francesco Totti. Il pornodivo fece riferimento a una sua “cosa in comune” con il calciatore. Fagnani chiese: “La dipendenza dal sesso?” e Siffredi, in quell’occasione restio, si bloccò: “Mi fermo qui”. Ma recentemente ospite della trasmissione Ciao Maschio, condotta da Nunzia De Girolamo, il Rocco nazionale si è lasciato andare di più.

De Girolamo, scherzando con l’intervistato nel corso della puntata del 26 ottobre, ha incalzato Siffredi: “Tu ogni tanto prendi questa passione con qualcuno che deve essere il tuo erede o fare un film con te…”. E la risposta del pornodivo ha spiazzato tutti, tirando inaspettatamente in ballo il bomber della Roma: “Io l’avevo detto finora solo su Totti. Perché lui lo conosco molto bene… ma su questo tema non chiedetemi di dire di più”. Invece qualcosa di più l’ha detta: “Totti è proprio oltre. Potrebbe rinascergli la carriera oggi stesso”. E arriva persino una proposta professionale: “Ho visto che vuole tornare a giocare in Serie A, ma magari venisse da noi a scuola a Budapest. Sai cos’è? Ci sono delle persone che sono nate col dono e altre il dono ce l’hanno, lo devono scoprire. Totti è identico, cioè, ha il dono”. E ci sono pochi dubbi sul dono di cui parla Siffredi.

Cosa farà adesso Francesco Totti?

Francesco Totti ha 47 anni e ormai da quasi 8 ha appeso le scarpette al chiodo. Da tempo però si parla di un suo possibile ritorno in serie A, arruolato da un “misterioso” club che potrebbe non essere più la Roma di cui fu capitano e bandiera. “Due mesi e sarei in forma per almeno 30 minuti di gioco” ha commentato il Pupone che, però, ultimamente sembra più interessato ai giochi sentimentali che all’allenamento sul campo.

Il bomber, come si ben sa, è impegnato in una relazione con Noemi Bocchi, nata fedifraga quando Totti era ancora sposato con Ilary Blasi (che del tradimento ha ampiamente parlato nel suo documentario). E chi di corna ferisce… Pare, infatti, che la stessa Noemi possa essere finita vittima di un tradimento da parte di colui che viene definito l’ottavo re di Roma. Complice sarebbe la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, che aveva già fatto gavetta da tentatrice a Tempation Island.

Jacobelli e Totti sono stati visti assieme in un hotel della capitale, dove pare siano rimasti per oltre un’ora. A svelarlo è il settimanale Gente che ha chiesto spiegazioni alla stessa Jacobelli. “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente. Se confermo questa liaison? Sì” è stata la risposta di lei che, in passato, si è accompagnata anche a un altro famoso calciatore, il francese che indossa la maglia del Real Madrid Kylian Mbappé.