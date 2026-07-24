Rocco Siffredi, il bacio con Rosa Caracciolo sul red carpet del nuovo film

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo

Un bacio che racconta un amore solido, capace di superare difficoltà e incomprensioni, fatto di tenerezza e sostegno reciproco. A scambiarselo Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo sul red carpet del nuovo film dell’attore e pornodivo.

Il bacio fra Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo sul red carpet

Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo sono stati i protagonisti dell’anteprima di Blue. Nel film diretto da Eleonora Puglia, Siffredi veste i panni di un padre che scopre per caso che sua figlia adolescente pubblica i rapporti intimi con il fidanzato online.

In Blue, Rocco Siffredi è il padre, particolarmente rigido e severo, di Luce (interpretata da Alexia Cozzi), una giovane che arriva da una famiglia benestante. Per amore di Loris (Pierangelo Menci), il suo fidanzato, finirà risucchiata in una spirale fatta di contenuti per adulti, frequentando una piattaforma online di sex working.

“Sento dire che è pieno di ragazzine di 15 anni che non vedono l’ora di compiere i 18 per mettersi su OnlyFans – ha raccontato il Siffredi -. Il 95% di loro ha genitori che non sono d’accordo con la loro scelta, che alla fine, scelta non è, ma è indotta. A quel punto però è tardi, rompi i rapporti, ti rovini la vita, vai in depressione. I ragazzi oggi sono confusi, mi scrivono a migliaia e li vedo persi”.

L’amore di Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo

Negli anni la carriera e la vita di Rocco Siffredi sono cambiate molto, ma Rosa Caracciolo è sempre rimasta un punto fermo. I due sono legati da più di trent’anni e con il loro amore hanno superato crisi e pregiudizi. Il primo incontro nel 1993 quando Rosa lavorava come modella a Cannes e aveva da poco vinto il titolo di Miss Ungheria.

Fu un colpo di fulmine e Rocco Siffredi rimase da subito folgorato dalla sua eleganza. Poco dopo le propose di recitare con lui in un film per adulti. Nel corso delle riprese a Budapest però la finzione si trasformò ben presto in realtà e i due si innamorarono perdutamente.

Un anno dopo quel primo incontro arrivarono le nozze con un matrimonio civile celebrato in Ungheria nel 1994 e una cerimonia religiosa in Abruzzo nel 1996. La coppia ha due figli: Lorenzo, arrivato nel 1996, e Leonardo, nato nel 1999.

Rosa, che si è ritirata dal cinema a luci rosse dal 1997, ha sempre difeso la privacy del suo matrimonio e ha rappresentato per Rocco la “normalità”. Qualche tempo fa Siffredi aveva svelato di soffrire di dipendenza dal sesso, un problema che aveva messo a dura prova la tenuta del suo matrimonio.

Nonostante i momenti bui e i periodi di crisi però Rocco e Rosa non si è mai allontanata. “Rosa è il grande amore della mia vita – aveva raccontato qualche tempo fa l’attore -. Noi ci siamo messi insieme quando io ero già famoso ma non avevo una lira, quindi lei si è messa con me perché mi amava davvero e non perché fossi “Rocco Siffredi”. A un certo punto, ero io l’insicuro della coppia perché mi sono chiesto più volte perché rimanesse con me. Una donna fantastica che mi ha sempre sostenuto nelle mie scelte lavorative e alla quale devo tanto”.