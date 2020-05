Chi è Ramiro Levy dei Selton, il fidanzato di Francesca Michielin

editato in: da

Si chiama Ramiro Levy dei Selton, il fidanzato di Francesca Michielin. La cantante ed ex star di X Factor è di nuovo innamorata, merito dell’artista che sarebbe riuscito a regalarle il sorriso dopo un periodo difficile. Chitarrista del gruppo Selton, che ha scalato le classifiche con il brano Pasolini, Ramiro è molto riservato.

Per questo motivo la love story sarebbe venuta allo scoperto solo di recente grazie a un’intervista rilasciata dalla Michielin a Caterina Balivo. Nel corso di Vieni da Me infatti la cantante ha parlato della sua vita privata e si è lasciata andare a una confessione.

“Una ragazza brava come te, giovane come te, bella come te ma non ha un fidanzato?! – ha scherzato la Balivo, stuzzicando la sua ospite -. Mi hanno raccontato un gossip e io sono impazzita quando me l’hanno detto. Poi, mi hanno detto che non è vero. Ma se è vero me lo dici o no?!”.

Caterina ha poi parlato di Ramiro Levy. “Io sono pazza dei Selton, quei tre ragazzi che cantano Pasolini – ha detto la conduttrice -. Sono stati il mio regalo di compleanno, lo scorso 21 febbraio. Mi hanno detto sai che c’è qualcosa tra Francesca e quel figaccione che suona la chitarra?! Puoi anche non rispondere, ho capito tutto, andiamo avanti”.

La risposta di Francesca è stata piuttosto eloquente. “La canzone Pasolini… mi piace – ha svelato sorridendo -. La conosco molto molto bene. Abbiamo suonato anche assieme in Triennale per gli amici di RaiPlay. Li conosco bene”. Già qualche tempo fa, nel corso di alcune dirette sui social, i fan della Michielin avevano ipotizzato che l’artista si trovasse proprio nella casa del chitarrista.

I Selton sono un gruppo folk rock brasiliano che si trova a Milano. La band è nata a Barcellona nel lontano 2005 dove si sono ritrovati quattro amici di Porto Alegre, ex compagni di scuola, che hanno avviato un progetto musicale. Nel 2006 Fabio Volo li ha invitati a partecipare al suo show Italo Spagnolo e in quell’occasioni sono stati notati da un produttore di MTV che li ha invitati a raggiungere l’Italia. Fanno parte del gruppo: Daniel Plentz, percussionista, batterista e chitarrista, Eduardo Stein Dechtiar, al basso, e Ramiro Levy, classe 1985, voce, tastiere, chitarra, ukulele e sintetizzatore.