Problemi di salute per Elisa, stop ai concerti: il particolare disturbo che l’ha colpita

Fonte: IPA Elisa

Un singolare disturbo di salute ha costretto Elisa a rimandare alcune date previste per il suo tour, che riprende non appena le sue condizioni glielo consentiranno. L’artista friulana è voluta intervenire di persona per spiegare la natura del problema che l’ha fermata, rassicurando tutti sul suo stato di salute che sarebbe in netto miglioramento.

Elisa rimanda i concerti: il suo messaggio per il pubblico

A parlare del disturbo di origine virale che l’ha colpita, insieme ad altre persone, è stata Elisa tramite le sue storie di Instagram. Nel ringraziare i fan per i tanti auguri ricevuti per il suo compleanno (festeggiato il 19 dicembre), ha raccontato: “Voglio rassicurarvi, mi è successa una cosa super strana, mai successa in vita mia. Mi sono beccata una vertigine parossistica posizionale, niente di grave. È una cosa che sembra essere anche virale, l’abbiamo presa in tanti, è una specie di virus, i sintomi erano gli stessi per tutti”.

Ha poi raccontato quali siano stati i suoi sintomi, che fortunatamente si sono risolti in breve tempo: “I miei sintomi non sono durati a lungo, ma le prime 24 ore sembrava di essere al luna park. Poi ho avuto vertigini e nausea. Si tratta di disturbo in realtà piuttosto comune che causa brevi episodi di vertigini: una falsa sensazione di movimento o che tutto giri intorno. Questo in risposta a movimenti del capo che stimolano il canale semicircolare posteriore dell’orecchio interno. Per fortuna non è niente di grave”.

Quando torna sul palco

Le date sono state riposizionate a gennaio, ma nel lungo messaggio condiviso con i suoi fan, Elisa ha anche voluto specificare il suo stato di salute: “Ci tenevo a farvi sapere che mi sento meglio, le vertigini e la nausea stanno passando quasi del tutto e quindi io conto di riprendere il mio tour da Roma, ci rivedremo per gli altri appuntamenti”.

Sulla decisione di rimandare le date di Torino e Firenze, ha invece spiegato: “Il dottore mi ha consigliato di aspettare, per non rischiare delle ricadute. Per questo, con un bel peso addosso, ho dovuto spostare anche le date di Firenze. Mi dispiace tanto per le persone a cui ho causato un disagio, è davvero un dispiacere ma spero di rivedervi ai concerti che ho riposizionato a gennaio”.

Sulla possibilità di essere rimasta vittima di una labirintite, Elisa ha poi scherzato ricordando che Labyrinth è proprio il titolo di uno dei suoi singoli più conosciuti e contenuto nel disco Pipes & Flowers, con il quale ha debuttato nel 1998 da giovanissima.

L’artista è quindi in fase di ripresa ed è pronta a tornare sul palco quanto prima. Dicembre, nonostante sia il mese della sua nascita, sembra essere sempre particolarmente difficile per lei. Un anno fa, infatti, l’artista era risultata positiva al Covid e non aveva potuto partecipare alla puntata di Sanremo Giovani nella quale erano stati annunciati i titoli delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2022. Qui si è posizionata al secondo posto con E forse sei tu, dietro l’exploit di Blanco e Mahmood che invece hanno conquistato la vetta con il brano Brividi.