Cosa sappiamo di Peter Pan e Wendy il live-action con Jude Law

Un cast molto interessante per il live action Peter Pan & Wendy che arriverà su Disney + nel 2022, e che vedrà Jude Law vestire i panni del temibile Capitan Uncino.

E proprio in questi giorni, secondo quanto riportato dall’Ansa, hanno preso il via le riprese che si stanno svolgendo a Vancouver in Canada, di questo progetto che vede alla regia David Lowery che nel suo interessante curriculum ha anche la regia di Il drago invisibile live action Disney, remake del film Elliott il drago invisibile.

La storia che approderà in streaming su Disney + racconterà le avventure narrate del romanzo cult Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere di J. M. Berrie e si ispirerà al celebre cartone del 1953, amato da intere generazioni di bambini e adulti.

Il film racconterà di Wendy che parte insieme ai fratelli verso l’Isola che non c’è dove incontra Peter Pan, la fata Trilli e Capitan Uncino. Una storia che non smette mai di affascinare, complici anche gli ingredienti che la compongono: avventura, il diventare grandi – con il passaggio tra fanciullezza ed età adulta – e un pizzico di magia, oltre a un antagonista di tutto rispetto. E proprio questo ultimo personaggio, il pirata Capitan Uncino, sarà interpretato da Jude Law, classe 1972 è un attore di successo. Nella sua lunga filmografia pellicole indimenticabili e anche ruoli in film adatti a un pubblico più giovane come Animali fantastici – I crimini di Grindelwald.

La parti di Peter Pan e Wendy, invece, sono andata rispettivamente a Alexander Molony ed Ever Anderson, giovanissimi attori già noti. Il ruolo della magica fatina Trilli, invece, è stato affidato a Yara Shahidi, classe 2000, ha nel suo curriculum diversi progetti tra cui il ruolo da protagonista in Il sole è anche una stella. Mrs e Mr Darling saranno interpretati da Molly Parker e Alan Tudyk entrambi con una lunga carriera nel mondo della recitazione. A fare da spalla a Capitan Uncino/ Jude Law sarà l’attore Jim Gaffigan che avrà il compito di portare sullo schermo Spugna.

Il live action dedicato a Peter Pan e Wendy arriverà sulla piattaforma in streaming Disney + nel 2022 ed è solo l’ultimo di una serie di progetti che porteranno sullo schermo storie molto amate. Come Crudelia, il film con Emma Stone che racconta la gioventù di una della cattive per antonomasia: Crudelia De Mon.