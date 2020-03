Paola Caruso felice con Francesco Caserta: “Mi sto riavvicinando al mio ex”

editato in: da

Chi è Paola Caruso: figlio, fidanzato, carriera

Paola Caruso si sta riavvicinando all’ex compagno Francesco Caserta. A svelarlo è stata proprio la showgirl e mamma di Michelino, che ha raccontato di aver parlato con l’ex e papà del suo bambino. I due, come è noto, si erano separati poco prima della nascita del piccolo. La Caruso aveva più volte lanciato appelli all’imprenditore, durante una serie di interviste nel salotto di Barbara D’Urso.

Gli ex si erano scontrati più volte, ma sembra che nell’ultimo periodo la situazione sia migliorata. “Da Natale io e Francesco ci siamo riavvicinati e lui ha visto per la prima volta suo figlio – ha svelato al settimanale Nuovo -. Finora mi sono rimboccata le maniche, ma dover crescere Michelino da sola è un sacrificio enorme. La mia vita è cambiata del tutto – ha confessato la soubrette – e non ho più molto tempo per me, ma sono felicissima. Anche se la sera non sono nemmeno in grado di farmi un bagno rilassante e non riesco più ad avere una vita sentimentale, queste rinunce le faccio volentieri. Mio figlio è molto più importante di tutto”.

Paola Caruso ha vissuto un periodo molto difficile dopo la nascita di Michelino, ad aiutarla Barbara D’Urso, che l’ha più volte supportata, invitandola anche nelle sue trasmissioni. “Devo ringraziare Barbara D’Urso – ha detto -: è una donna che mi ha sempre sostenuto, senza di lei Michele non sarebbe il bambino che è”.

Qualche tempo fa Paola aveva iniziato una relazione con Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island. Una love story finita nel peggiore dei modi, con accuse e liti in tv. Oggi la Caruso è di nuovo single e, anche se il rapporto con Francesco Caserta è migliorato, vuole concentrarsi solamente sulla famiglia. “Ora ho paura di far avvicinare chiunque a me e a mio figlio – ha confessato -. Non mi fido più di nessuno. Per il momento Michelino è la mia priorità