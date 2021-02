Oggi è un altro giorno, Maria Rosaria Omaggio: l’infanzia e i suoi grandi amori

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Riparte alla grande la nuova settimana televisiva di Serena Bortone, che torna con il suo appuntamento quotidiano al timone di Oggi è un altro giorno. Ospite nel suo salottino, in questa occasione, è la splendida Maria Rosaria Omaggio: in una lunga chiacchierata a cuore aperto, si è raccontata senza filtri e ha rivelato qualche dettaglio sulla sua sfera più intima.

Grande attrice e volto amatissimo della tv italiana, Maria Rosaria ha ripercorso alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, a partire dal suo esordio a Canzonissima, accanto a Pippo Baudo : “Per fare il provino ho mentito sull’età” – ha rivelato, ricordando come fosse ancora giovanissima. In realtà, la Omaggio è stata una vera e propria bambina prodigio. Lo è stata in ambito teatrale, dal momento che la sua prima recita è stata all’asilo, dove ha dato prova delle sue incredibili abilità interpretando Gesù bambino. Ma lo è stata soprattutto nella vita di tutti i giorni.

“Una sera i miei si sono accorti che io leggevo e sapevo un po’ scrivere” – ha raccontato Maria Rosaria Omaggio – “Avevo 2 anni e mezzo. Mio padre disse alla mamma: ‘Abbiamo fatto un mostro’ e io mi sono spaventata”. La sua è stata un’infanzia felice, amata dai genitori e dal fratello Antonio, di 10 anni più grande. Ma nell’adolescenza ha vissuto un momento molto difficile, con la morte di suo padre: “Io avevo 15 anni. L’ho vissuta coraggiosamente, vedendo che la mamma era molto provata, però poi c’è voluto tempo per metabolizzare questa perdita. I lutti non si superano, si accettano“.

Poi Serena Bortone si è addentrata nella vita privata della Omaggio, che è sempre stata molto riservata in merito. Ai microfoni di Oggi è un altro giorno, si è però lasciata andare a qualche confessione: “Ho avuto due mariti e due conviventi” – ha svelato, parlando poi del primo matrimonio – “Mi sono sposata a 17 anni e ho divorziato quando ne avevo 21. Lui aveva 18 anni più di me”. Una delle sue relazioni più importanti è però stata quella con l’uomo che le è rimasto accanto per tanto tempo, dapprima solo come amico e poi come convivente.

Maria Rosaria Omaggio non ha mai avuto figli, ed è stato subito evidente nei suoi occhi il dolore che ancora oggi prova per questa assenza importante nella sua vita. La Bortone ha cercato di approfondire la questione, ma l’attrice ha preferito lasciar cadere l’argomento, probabilmente per non riaprire una vecchia ferita. Il suo istinto materno l’ha però sublimato nel tempo grazie al suo enorme impegno a favore dell’Unicef, per i tantissimi bambini più sfortunati. E oggi si ritiene una donna soddisfatta: “Sono molto innamorata, ma non di un uomo. Mi piacerebbe, se fosse un amore ricambiato” – ha ammesso in conclusione.