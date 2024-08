Stesso ruolo, nuovo look: Daniel Craig stravolge il suo aspetto per Knives Out 3

Daniel Craig sfoggia nuovo look per assistere ai Giochi Olimpici ed un nuovo mistero è servito: tutti gli indizi portano al terzo capitolo del giallo di Netflix

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Daniel Craig con il nuovo look

In quanto a misteri Daniel Craig possiede un curriculum senza pari. L’addio all’iconico ruolo di James Bond sancito da No Time To Die ha mandato in frantumi il cuore dei devoti spettatori, ed ora ad appassionarli è un’altra saga: quando, nel 2019, Benoit Blanc – il burbero investigatore privato a cui l’attore presta il volto – è apparso per la prima volta sul piccolo schermo con il debutto di Knives Out davvero nessuno avrebbe potuto immaginare che, a distanza di cinque anni, il terzo capitolo sarebbe stato tanto atteso. Le riprese di Wake Up Dead Man: a Knives Out Mistery (questo il nome del sequel) sono appena iniziate, perciò sapere cosa ci riservi esattamente la trama è impossibile. Un altro giallo, però, aleggia attorno al protagonista della pellicola: Daniel Craig ha sfoggiato a Parigi un del tutto look inedito, tanto che molti lo hanno riconosciuto a stento.

Daniel Craig: il nuovo look misterioso a Parigi

Se c’è qualcosa che ancora in tanti ignorano questa è la grande passione per gli orologi di Daniel Craig: è proprio in quanto brand ambassador di Omega Watches – con cui collabora sin dai tempi di Casino Royale – che l’attore ha omaggiato la maison, cogliendo la palla al balzo per presenziare ai Giochi Olimpici di cui è gran fanatico da sempre, per sua stessa ammissione. Assistere alle Olimpiadi è ogni volta un colpo al cuore per lui che, nel 2012, aveva preso parte alla cerimonia d’apertura a Londra accanto alla Regina d’Inghilterra.

L’ormai ex 007 più amato di tutti i tempi è arrivato nella capitale francese in una elegantissima tenuta decisamente degna di nota, come di consueto diligentemente incravattato, dietro ad un paio di occhiali da sole a mascherina scuri e con al polso un orologio misterioso che non è certo sfuggito agli occhi attenti degli intenditori. Una mossa astuta per celebrare il ruolo di rilievo che il brand al momento, come cronometrista ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

A stupire davvero, però, è stata la sua recentissima predilezione per capelli lunghi e barba incolta. Pare il tempo degli impeccabili completi sartoriali tagliati su misura in stile agente segreto, rigorosamente visti in combo alla bionda chioma rasata ed al viso perfettamente pulito, sia finito. Insomma, lo storico e distinto ensemble tutto smoking, camicie abbottonate e papillons è già un lontanissimo ricordo, tocca farsene una ragione al più presto.

Cosa si cela dietro alla nuova immagine di Daniel Craig: tutto quello che sappiamo

Un cruciale indizio di ciò era stato suggerito qualche tempo fa dalla nuova versione di Daniel Craig, quasi irriconoscibile in occasione della campagna autunno/inverno 2024-25 di Loewe, ma che tutti credevano momentanea: i clamorosi scatti di David Sims lo ritraevano ammiccante, divertito e spettinato sul set con addosso un maglione variopinto e qualche buffa smorfia sul volto.

Un autentico colpo di scena per i fan dell’attore, ancora fermi a quell’immagine di lui sempre composta in giacca e cravatta. A gran sorpresa l’odierno beauty look del cinquantaseienne ha mantenuto molto di questo recente cambiamento: il lungo ciuffo messo in piega lateralmente fa ora coppia con la barba in crescita, tenuta naturalmente brizzolata, a creare un bel contrasto con i capelli biondi.

Stando alle indiscrezioni l’inattesa trasformazione di Daniel Craig sarebbe dovuta a cosiddette esigenze di copione: capelli lunghi barba di tre giorni sarebbero del tutto funzionali a calarsi meglio nella parte del leggendario Benoit Blanc. Nel terzo capitolo di Knives Out il detective avrà un aspetto totalmente nuovo, come raccontano le prime immagini tratte dalle riprese.

Lo scatto in bianco e nero postato sull’account Instagram ufficiale del film ha dimostrato, però, come il personaggio rimarrà fedele allo stile sofisticato che lo caratterizza. Tutto è bene quel che finisce bene: pare che rivedremo presto il nostro affascinante 007 indossare gilet e cravatta, non resta che attendere il 2025.