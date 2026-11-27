Nicole Scherzinger e Thom Evans si sono lasciati dopo sette anni d’amore. L’ex rugbista annuncia la rottura: tutta colpa della cantante

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IPA Nicole Scherzinger

Salta il matrimonio di Nicole Scherzinger con Thom Evans. La cantante delle Pussycat Dolls e l’ex giocatore di rugby si sono lasciati. Ad annunciare la separazione è stato lo sportivo, attraverso un messaggio condiviso nelle storie di Instagram. Parole dalle quali traspare tutta l’amarezza per la fine di una relazione che sembrava destinata a durare.

Nicole Scherzinger e Thom Evans si sono lasciati

“È con il cuore pesante che vi comunico che io e Nicole non stiamo più insieme. Dopo sette anni di amore, impegno e fiducia in un futuro insieme, questo è un momento incredibilmente difficile”, ha scritto Thom Evans, 41 anni, sui social.

L’ex rugbista ha poi aggiunto alcune parole che sembrano chiarire da chi sia partita la decisione di interrompere il rapporto: “Sebbene questo non sia l’esito che avrei mai sperato, rispetto la decisione di Nicole e le auguro sinceramente ogni felicità per il prossimo capitolo della sua vita”.

Nessun riferimento esplicito ai motivi della separazione ma la volontà di rispettare la scelta della donna con cui aveva progettato di costruire una famiglia. Da parte di Nicole Scherzinger, 48 anni, non sono ancora arrivate dichiarazioni pubbliche.

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La storia d’amore tra Nicole Scherzinger e Thom Evans

La storia d’amore tra Nicole Scherzinger e Thom Evans era iniziata nel 2019, negli studi televisivi di X Factor: Celebrity. La popstar sedeva al tavolo dei giudici accanto a Simon Cowell e Louis Walsh, mentre l’ex sportivo partecipava alla competizione musicale come componente della boy band Try Star, classificatasi poi al quinto posto.

Inizialmente molto riservati, i due avevano ufficializzato la relazione nel gennaio 2020, sfilando insieme sul red carpet di un afterparty dei Golden Globe. Tre anni più tardi, nel giugno 2023, era arrivata la romantica proposta di matrimonio su una spiaggia delle Hawaii.

“Ho detto sì”, aveva scritto lei su Instagram, condividendo le immagini del fidanzamento. “Il mio per sempre”, le aveva fatto eco Evans.

La coppia aveva dunque iniziato a immaginare i festeggiamenti per le nozze. L’idea era quella di celebrare la cerimonia alle Hawaii, terra natale della cantante, per poi organizzare un ricevimento in Europa, probabilmente in Portogallo, Paese al quale entrambi erano particolarmente legati.

Nicole non aveva poi nascosto il desiderio di diventare madre. In un’intervista del 2024 aveva però raccontato della difficoltà di conciliare le ambizioni professionali con i progetti familiari.

“È come se il tempo stringesse. Vorrei avere un bambino, ma il lavoro mi chiama. Però dovrò trovare il tempo perché, sì, non vedo l’ora di avere figli”, aveva confidato.

La sua vita sentimentale è stata intensa, fatta di relazioni molto lunghe ma poi tutte finite. Dal 2007 al 2015 è stata legata, tra alti e bassi, al campione di Formula 1 Lewis Hamilton.

Successivamente, dal 2016 al 2019, ha amato il tennista bulgaro Grigor Dimitrov. Evans, dal canto suo, ha invece avuto una relazione con la modella e attrice britannica Kelly Brook, durata dal 2010 e il 2013.

Ora, a sette anni dal loro primo incontro e a tre dalla promessa di matrimonio, per Nicole Scherzinger e Thom Evans si apre un nuovo capitolo. Lontano da quel futuro insieme che avevano a lungo immaginato.