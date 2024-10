Mr. Rain racconta il suo periodo più buio: “Chiuso in me stesso”

Fonte: IPA Mr. Rain

Con un successo ormai assodato e dei testi capaci di entrare nel cuore di chi li ascolta, Mr. Rain non ha mai fatto mistero della sua incredibile sensibilità rispetto a temi importanti. Che sia per via di storie vissute in prima persona o capacità di fissare sul foglio sensazioni provate da molti, il rapper continua a emozionare mettendo nei pezzi qualcosa di sé.

Una cosa non facile, soprattutto quando si toccano periodi della vita parecchio complicati come quelli vissuti da Rain che, ancora una volta, ha voluto raccontare ai fan.

Mr. Rain racconta il suo periodo più buio

Pacato, empatico, diverso dall’idea che oggi abbiamo della figura del rapper. Mr. Rain appare come un animo gentile, capace di trasferire su carta e musica sensazioni complicate da spiegare anche se provate da moltissime persone.

Sono due gli ingredienti grazie a cui Mr. Rain riesce a farlo, oltre al suo indiscutibile talento: le esperienze di vita che lo hanno messo davanti a un periodo di difficoltà e depressione, e la forza di chiedere aiuto ammettendo di poter essere fragile.

Sensazioni, emozioni e avvenimenti che il cantante non ha mai nascosto e che continua a raccontare non solo all’interno dei suoi testi, sapendo quanto parlare di temi così importanti possa essere di aiuto a chi, ancora, non può o non riesce ad essere così consapevole. “Nel 2019 mi sono sentito completamente solo: ho passato un anno e mezzo pieno di pensieri e chiuso in me stesso. In quel momento ho messo tutto in discussione. Non scrivevo più. Ero proprio a pezzi” ha raccontato in un’intervista.

Fonte: IPA

Un periodo che il cantante è riuscito a superare grazie a un enorme sostegno fatto di persone e di un percorso di terapia mirato alla conoscenza di se stesso: “Ora sto lavorando per aprirmi di più e per non vergognarmi delle mie fragilità. Se raggiungi un equilibrio in cui impari ad accettare ogni tua paura diventi invincibile”.

Mr. Rain, l’importanza del dialogo sulla salute mentale

Per Mr. Rain parlare di salute mentale, soprattutto nei suoi testi, è importantissimo: il punto fondamentale è riuscire a farlo senza risultare scontati, retorici e portando il discorso a un livello di normalizzazione. “Io ne parlo perché sono tematiche che ho vissuto in prima persona. Così come le hanno vissute persone vicine a me. È un argomento sensibile che va trattato con rispetto. L’importante è normalizzare tutto. Dobbiamo metterci in testa che è normale stare male. Così com’è normale (e giusto) chiedere aiuto”.

Un aspetto che avvicina i fan a una discografia autentica, difficile da togliersi dalla testa: da Supereroi, canzone bellissima portata al Festival di Sanremo 2023 che gli ha regalato un ottimo terzo posto, fino a Due altalene, in cui racconta una storia vera raccontatagli da un padre, Mr. Rain cerca sempre di trasmettere messaggi positivi.

E non importa se qualcuno lo definisce buonista: “Io sono così e ne sono fiero, poi ognuno ha il diritto di pensarla come vuole. Per altri 50 anni continuerò a fare questo perché la mia missione è entrare nel cuore della gente, portare dei racconti e sfruttarli per fare del bene” aveva raccontato. Mr. Rain scrive nei giorni di pioggia e si avvicina alle persone con il rispetto e l’empatia necessaria per toccare argomenti che possono e devono essere raccontati nel modo giusto.