Odele Ventimiglia, chi era la figlia della star de “I Soprano” morta a soli 25 anni

Fonte: Getty L'attore John Ventimiglia, star de "I Soprano"

Il mondo della televisione è in lutto, stretto attorno all’attore statunitense John Ventimiglia, famoso per aver interpretato il ruolo di Artie Bucco nelle pluripremiata serie televisiva I Soprano, in onda dal 1999 al 2007, e alla sua famiglia.

Ad appena 25 anni, dopo poco più di un mese dalla nascita della figlia, è morta Odele Ventimiglia, figlia dell’attore e della moglie Belinda Cape. È stata la madre stessa a dare l’annuncio del decesso, ricordando la figlia prematuramente scomparsa in un toccante post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Odele Ventimiglia: il toccante saluto della madre

“È col cuore spezzato che mi tocca postare l’annuncio funebre della nostra amata figlia Odele. Sua sorella Lucinda e io siamo circondate dall’amore e dal supporto di tutti i messaggi ricevuti, e dal ricordo di quanto Odele fosse cara a molti di voi. Odele è stata amata moltissimo, e lascia un grande vuoto nelle nostre vite”. Così la madre Belinda Cape ha annunciato la morte della giovane figlia, accanto a una foto della ragazza sulla sua bacheca Facebook.

“Le parole non saranno mai sufficienti per esprimere il dolore che proviamo. Ho amato molto la mia sorellina e passerò il resto della mia vita a cercarla in ogni cosa” ha scritto invece la sorella Lucinda, in un carosello di foto condiviso sul proprio profilo Instagram.

Il fondo a sostengo della piccola Shilo

“Invece di fiori, vi chiediamo che le donazioni vengano fatte a favore di un fondo per coprire i costi dell’educazione di Shilo”, scrive ancora la madre, annunciando la data dei funerali, svoltisi giovedì 26 gennaio. Shilo è il nome della bambina che Odele Ventimiglia aveva partorito lo scorso novembre, poco tempo prima della morte. Al suo futuro e alla sua istruzione sono adesso indirizzati gli sforzi dei nonni e della zia, che hanno istituito una raccolta fondi dedicata.

L’obiettivo è raggiungere 50.000 dollari, per assicurare alla bambina la possibilità di portare gli studi fino al livello più alto. Al momento la cifra raccolta ha superato i 25.000 dollari. A contribuire anche Steven Van Zandt, 71 anni, l’attore che, nel ruolo di Silvio Dante, ha affiancato John Ventimiglia in tutte le stagioni de I Soprano. Donando 500 dollari a supporto degli studi di Shilo, l’attore e la moglie Maureen, di 72 anni, hanno inviato “profondo amore e condoglianze”.

Una vita lontana dai riflettori

Odele Capo Ventimiglia è venuta a mancare il 12 gennaio 2023, ma l’annuncio è stato dato dalla famiglia più di dieci giorni dopo. Lo stesso riserbo mantenuto dalla figlia d’arte in vita. Della giovane, che lavorava come cameriera al ristorante Vekslers di Brooklyn, a New York, mentre studiava al newyorkese Institute for Collaborative Education, si è sempre saputo pochissimo, sempre lontana dal jet set e poco incline all’utilizzo dei social.

Massima riservatezza anche sulle cause della prematura morte, che la famiglia non intende condividere con la stampa. John Ventimiglia, si è tenuto lontano da social e riflettori e non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla morte della secondogenita, né è intenzionato a rispondere ad alcuna intervista sul tema.