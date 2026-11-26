Monica Busetto è stata vittima di errore giudiziario: è tornata libera dopo una lunga battaglia e grazie all'intervento de Le Iene

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Ansa Monica Busetto

Monica Busetto ha trascorso quasi 13 anni in carcere per un omicidio che non aveva commesso. Operatrice sociosanitaria di Mestre, era stata condannata in via definitiva a 25 anni per la morte della vicina di casa Lida Taffi Pamio, uccisa nel dicembre 2012. Si è sempre dichiarata innocente e un’altra donna ha confessato il delitto, ma la sua condanna era rimasta in piedi.

Se il suo caso è stato riaperto, è stato anche grazie a Le Iene, che hanno portato alla luce nuovi elementi sulla prova principale utilizzata contro di lei. Il 13 novembre 2026 l’incubo è finito, e dopo una lunga attesa è tornata finalmente libera.

Chi è Monica Busetto, dalla vita a Mestre al lavoro in ospedale

Prima dell’arresto, Monica Busetto conduceva un’esistenza normale. Viveva da sola a Mestre, nello stesso stabile in cui abitava anche Lida Taffi Pamio, l’anziana vicina di casa per il cui omicidio è stata condannata. Il suo lavoro era quello di operatrice sociosanitaria e si occupava dell’assistenza agli anziani. Una professione che richiedeva attenzione e capacità di prendersi cura delle persone, lontana dall’immagine di una donna coinvolta in un delitto violento che per anni le è stata attribuita.

La vita di Monica cambia radicalmente il 20 dicembre 2012 quando Lida Taffi Pamio, 87 anni, viene trovata morta nella sua casa. Busseto finisce subito al centro delle indagini e due anni dopo viene arrestata e condannata a 25 anni di carcere e a poco vale il fatto che si sia sempre dichiarata innocente.

La vicenda diventa ancora più complicata per Monica quando nel 2015 Susanna Milly Lazzarini, arrestata per un altro omicidio avvenuto, confessa prima anche quello di Lida, poi ritratta e coinvolge Busetto. Un incubo che sembra non avere fine.

Le Iene e la verità sulla collana

Passano così 13 anni in carcere, durante i quali Monica ha trovato un appoggio nel laboratorio di sartoria. Ha raccontato di aver resistito proprio grazie a quel lavoro, che le dava un compito e un ritmo per le giornate.

La svolta per lei è arrivata grazie a Le Iene. L’inviato Massimiliano Andreetta ha cercato nuove immagini della vittima e ne ha trovate alcune indossava una collana diversa da quella trovata a casa di Monica. Era proprio il gioiello la prova su cui si era retta tutta la tesi dell’accusa, e quelle foto hanno cambiato il quadro. Questo elemento si è rivelato decisivo per ottenere la revisione del processo.

E infatti il 13 novembre 2026 è arrivata l’assoluzione e Monica ha potuto lasciare il carcere. Al suo ritorno a Venezia ha ritrovato l’affetto di amici e conoscenti, ma anche una realtà da ricostruire perché oggi non ha più una casa né un lavoro.

Nella puntata de Le Iene del 26 novembre, Monica ha dedicato un monologo alla propria storia, ringraziando la trasmissione e le persone che l’hanno aiutata a ritrovare la libertà. “Oggi voglio riprendere solo da dove ho smesso, ormai 15 anni fa, a vivere la mia vita”, ha dichiarato. Il desiderio più grande è tornare a lavorare, recuperare il rapporto con le nipoti e riappropriarsi delle piccole cose che per tanto tempo le sono state negate.