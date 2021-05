Miriam Leone, il top fucsia su Instagram è un elogio alla vera libertà

editato in: da

Miriam Leone compie gli anni, dagli esordi agli ultimi progetti di lavoro e la vita privata

Miriam Leone, 36 anni compiuti lo scorso 14 aprile, ha lasciato senza fiato condividendo sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in una delle spiagge della sua amata Sicilia ed è l’occasione giusta per svelare in anticipo il primo costume 2021.

Miriam Leone dunque ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un selfie molto particolare. L’attrice, immortalata in primo piano, occupa solo una parte dell’immagine. Guarda dritto l’obiettivo con i suoi occhi verdi, penetranti, resi magnetici dalle sopracciglia folte, che le sono costate non poche critiche in passato, ed è completamente senza trucco, al naturale come dice lei nella didascalia. Miriam indossa un top fucsia, dalla scollatura profonda, messa in risalto dalla posa naturale dello scatto, il primo costume di stagione, e una camicia a righe colorate, slacciata, indossata come se fosse una giacca. Al collo una serie di catenine dalla foggia e dalla lunghezza diverse.

Sullo sfondo si vede il mare blu e una splendida pianta mediterranea fiorita che forma una macchia fucsia come il suo top. La Leone commenta semplicemente: “When in Sicily… no make up, no filter… Love yourself 💖 Freedom”, un omaggio dunque alla libertà da ogni filtro e da ogni trasformazione imposta dai canoni di bellezza dello star system, un semplice monito per ricordarsi di amare se stessi.

Sul suo profilo Instagram Miriam Leone si fa spesso portavoce della bellezza naturale e vera delle donne. Non ha paura di mostrarsi così com’è, anzi le sue foto senza make up e senza filtri sono le più apprezzate dai numerosissimi fan, uomini e donne, che anche in questo caso si sono precipitati a complimentarsi di tanto splendore che è perfetto così com’è senza ritocchi. Qualcuno ironico scrive: “Così ci mandi ko di lunedì mattina” e tutti concordano che sia bellissima.

Miriam Leone, come Vanessa Incontrada, si batte dunque perché ogni donna impari ad accettarsi e ad amare se stessa per quello che è, senza sentirsi inadeguata perché fuori dalle convenzioni. E questo senso di libertà e di armonia diventa la vera arma di seduzione, diventa ciò che davvero è apprezzato.