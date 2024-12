Miriam Leone, la dedica per il primo compleanno del figlio: “Sei pura gioia”

Parole dolcissime quelle dell'attrice per il figlio Orlando in occasione del suo primo compleanno: il carosello di foto su Instagram

Fonte: IPA Miriam Leone

Parole al miele quelle dedicate da Miriam Leone al figlio Orlando in occasione del suo primo compleanno: l’attrice ha pubblicato su Instagram un carosello di foto che immortalano i momenti più belli di questa giornata speciale, circondata dall’amore delle persone a lei più care.

Miriam Leone, le parole per Orlando sono dolcissime

Come per ogni mamma innamorata, anche per Miriam Leone è arrivato il primo importante traguardo: il suo piccolo Orlando ha infatti compiuto un anno e per questo l’attrice ha voluto festeggiare questa giornata speciale con un carosello di foto che mostrano i momenti più belli del primo compleanno del figlio.

Una serie di scatti dove l’attrice, il marito Paolo Carullo e il piccolino di casa sono circondati dall’amore delle persone a loro più vicine, tra grandi sorrisi e una gioia trascinante. “Buon Primo Compleanno, bambino meraviglioso. Da un anno il mio cuore si è allargato, ha preso spazio, si è aperto, è diventato più grande per contenere e donare tutto l’Amore incredibile che la tua esistenza genera ogni giorno”, ha scritto Miriam Leone.

Ad accompagnare le istantanee – che mostrano anche alcuni momenti del battesimo del bambino, celebrato proprio nel giorno del suo primo compleanno – ancora parole dolcissime dell’attrice. “Sei pura gioia, bambino dolce, grazie di essere arrivato nella nostra famiglia. Questa festa piena di persone che ti vogliono bene è per te”.

L’amore per Paolo Carullo e la nascita di Orlando

L’attrice è convolata a nozze con Paolo Carullo nel settembre del 2021 a Scicli, in Sicilia: a Verissimo aveva raccontato del primo incontro con il suo compagno di vita, il primo che l’ha convinta a giurare amore eterno. “Ci siamo conosciuti a una festa in Toscana. Ho trovato l’unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all’altare. Non avevo l’esigenza di sposarmi, quando ho incontrato mio marito ho detto ‘con lui sì’, è proprio la persona che fa la differenza”

Il desiderio di diventare madre era nel suo cuore, ma per lei non era un compito da assolvere per sentirsi una donna “completa”. “Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita”, aveva detto a Vanity Fair, quando aveva annunciato la gravidanza. “Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso. Per questo sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Ogni storia riguardo alla maternità può nascondere una gioia, una sofferenza, o una pacifica indifferenza. Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato”.

Il 29 dicembre 2023 l’attrice è diventata mamma per la prima volta: una gioia immensa, che aveva spiegato bene a pochi giorni di distanza dalla nascita di Orlando. “La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica. Dare alla luce illumina”, aveva scritto su Instagram.