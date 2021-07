Michele Merlo, il toccante ricordo della fidanzata: “Al mio romantico ribelle”

editato in: da

Mike Bird, la dedica di Emma durante il concerto e le parole dei vip

Una foto di profilo, che ritrae Michele Merlo mentre guida. E alcune parole profonde, che arrivano dal cuore: è quello che Luna Shirin Raisa ha condiviso in una Storia su Instagram per ricordare il fidanzato scomparso un mese fa.

Michele Merlo cantautore, ex concorrente di Amici e di X Factor, noto con il nome d’arte di Mike Bird, è mancato a causa di una emorragia cerebrale arrivata dopo una leucemia fulminante. Un artista molto amato, che si era fatto inizialmente conoscere e apprezzare grazie alla partecipazione ai talent. La sua morte ha colpito profondamente e addolorato i tanti fan, ma anche i numerosi colleghi del mondo dello spettacolo, la stessa Maria De Filippi e Amici, tutti lo avevano ricordato con parole commosse e di profondo dolore.

Il 6 luglio è passato un mese da quel triste giorno e Luna Shirin Raisa lo ha voluto ricordare con una Storia su Instagram, con alcune parole che ha scritto “Al mio romantico ribelle – ha scritto, firmandosi – la tua Lulu”. Si tratta di uno stralcio dello stesso testo che era stato letto durante la cerimonia funebre, che si era svolta nella città del cantante il 18 giugno: “Ho paura dell’amore. E anche se fa un sacco male viviamo, ricordiamo, soffriamo per sempre come rondini nel temporale”. Parole profonde e toccanti che la giovane ha condiviso con i suoi follower su Instagram.

Anche la mamma del giovane artista ha condiviso sul social un video in memoria del figlio, una breve sequenza in bianco e nero che li ritrae insieme.

Era stata la fidanzata Luna a ricostruire gli ultimi istanti insieme all’artista, lo aveva fatto dalle pagine di Il giornale di Vicenza. Aveva anche raccontato che poco prima di morire Michele Merlo le aveva scritto una canzone. Il loro amore era nato proprio grazie ai social come lei stessa aveva spiegato: “Una sera di qualche mese fa gli ho scritto su Instagram – aveva raccontato – . Il mio messaggio era uno tra centinaia di fan. Eppure lui mi ha risposto subito. Quella sera ci siamo scambiati i numeri e siamo stati al telefono ore. Due settimane dopo ero a casa sua a Bassano. Da allora non ci siamo più lasciati. Mi ha detto che mi amava, e che, se non lo avessi fatto soffrire, per lui noi potevamo diventare per sempre. Io provo esattamente le stesse cose”.