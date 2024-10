Chi è Michele, il figlio maggiore di Mike Bongiorno

Fonte: IPA Michele Bongiorno, figlio di Mike

La passione per la montagna e quella per la barca. Più in generale lo sport e l’amore per le arti visive. Queste sono solo alcune delle passioni che Mike Bongiorno ha trasmesso al suo primogenito, Michele Pietro Filippo Bongiorno. Nato nel 1972, dal matrimonio tra il famoso conduttore e Daniela Zuccoli: la coppia ha poi avuto altri due figli, Nicolò e Leonardo. Bongiorno junior è un produttore di documentari e si occupa anche della Fondazione dedicata a suo padre, con la quale porta avanti svariati progetti con la sua famiglia.

Michele Bongiorno, chi è e cosa fa oggi il figlio più grande di Mike Bongiorno

Michele Bongiorno è nato a Milano il 21 agosto 1972. Un anno prima l’incontro fortuito tra i suoi genitori, avvenuto sull’Isola di Vulcano. All’epoca Mike Bongiorno aveva 47 anni e due divorzi alle spalle, Daniela Zuccoli era solo una ventenne con tanti sogni nel cassetto. “Si vede che ha capito che ero diversa, un misto di anarchia unito alla parte borghese da ragazza di buona famiglia, studiavo dalle suore tedesche. Ero impegnata in politica, arrivata a Vulcano con i miei giornali sotto il braccio. Un amico di Mike li prese e li buttò a mare”, ha raccontato una volta la vedova Bongiorno, ricordando quanto il rapporto si sia evoluto molto velocemente: “La prima volta che ho incontrato sua mamma ero già incinta di Michele”.

Tutti i figli di Mike Bongiorno hanno anche la cittadinanza americana perché l’amato conduttore ci teneva molto alle sue origini. “Oltre che passare parecchio tempo a New York, abbiamo girato tutta la parte occidentale degli Stati Uniti, visitato diversi parchi nazionali. Ovviamente quelli erano i momenti in cui papà aveva più tempo per noi. Quando eravamo a Milano, tra i suoi impegni di lavoro e il fatto che noi andavamo a scuola, non c’era modo di incrociarci spesso. Diciamo che papà viveva in un fuso orario diverso”, ha affermato il figlio più grande Michele.

Michele Bongiorno è laureato in Economia ed è un produttore di documentari. È amministratore delegato di Good Day Films, società di produzione cinematografica italiana costituita come succursale della Bongiorno Productions, fondata direttamente da Mike Bongiorno e oggi portata avanti da Daniela Zuccoli.

“Mio padre ha avuto il tempo di vedermi iniziare, ma non di assistere alla realizzazione dei miei progetti più importanti. – ha spiegato ad Oggi Michele – Papà non ci ha mai condizionato e neppure aiutato, spinto in nessun modo. Era convinto che bisogna farcela da soli, credeva nella meritocrazia. In questo aveva una mentalità molto americana”.

La Good Day Films è stata fondata con l’obiettivo di dedicare il proprio know how alla produzione di film documentari. Negli ultimi 15 anni sono stati prodotti più di 30 film documentari, che spaziano dall’attualità e dalle questioni politiche e sociali alle biografie, all’arte e alla cultura.

La vita privata di Michele Bongiorno e la tragedia del Mottarone

Michele Bongiorno è sposato con Agnese Visconti dal 2008: nel 2011 è nata la figlia Margherita. La coppia si è giurata amore eterno a Villa Zuccoli, di proprietà della famiglia di sua madre, nella magica cornice di Dagnente di Arona, sul Lago Maggiore.

Nel 2021 Michele ha rischiato grosso: il 23 maggio di quell’anno si trovava sulla funivia di Stresa-Mottarone appena 30 minuti prima della tragedia che è costata la vita a 14 persone. A raccontarlo è stata sua madre, convinta che a salvare il suo primogenito sia stato Mike dall’alto.

“Mio figlio Miki ha preso la funivia di Stresa 30 minuti prima che precipitasse la stessa cabina sulla quale era salito – ha detto Daniela a La Repubblica – Ha raggiunto il Mottarone per fare la discesa in mountain bike. Non posso non pensare che Mike lo abbia custodito”.