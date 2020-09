Michela Quattrociocche, la dedica speciale a Laura Chiatti: “L’amicizia vera è per sempre”

editato in: da

Michela Quattrociocche, la nuova vita dopo l’addio ad Alberto Aquilani

Michela Quattrociocche e Laura Chiatti radiose in Piazza del Campidoglio in occasione della sfilata del prêt-à-porter primaverile ed estivo di Laura Biagiotti (evento presentato da Caterina Balivo). Così appaiono le due attrici sul profilo Instagram della ex moglie di Alberto Aquilani.

Sul social, dove è seguita da quasi 500mila persone, l’attrice e influencer ha pubblicato un post dedicato all’amica e collega. La foto, come già accennato, le vede assieme nella meravigliosa cornice capitolina. La Quattrociocche indossa un abito corto bianco firmato dalla maison Biagiotti, un capo impreziosito da una cintura alta che valorizza il punto vita. La Chiatti, invece, splende con un lungo abito oro.

“L’amicizia è rara, ma quando è vera è per sempre”: con queste parole, la Quattrociocche ha accompagnato lo scatto che la vede assieme alla moglie di Marco Bocci. Le due attrici si conoscono da tempo e hanno un rapporto splendido. Tra le occasioni che le hanno viste fianco a fianco troviamo la festa a sorpresa per i 31 anni della Quattrociocche nel dicembre 2019 (ai tempi, l’attrice di Scusa ma ti Chiamo Amore era ancora legata all’ex marito Alberto Aquilani, padre di Aurora e Diamante).

In occasione del 38esimo compleanno della Chiatti lo scorso mese di luglio, Michela Quattrociocche è stata fotografata in compagnia di Giovanni Naldi, imprenditore romano proprietario di alcuni lussuosi alberghi della capitale (p.e. l’Hotel Parco dei Principi, nella cui palestra la Quattrociocche si allena spesso).

Al post pubblicato dall’amica Laura Chiatti ha replicato con la frase “Ci puoi giurare amore mio“, parole che dimostrano il forte affetto nei confronti della collega, che ha esordito nel lontano 2007 davanti alla macchina da presa di Federico Moccia.

Il post pubblicato da Michela Quattrociocche è stato accolto dai like e dai commenti di apprezzamento di tantissimi follower. Pamela Prati ha lasciato un cuore e fan lontani dal mondo dello spettacolo hanno elogiato la bellezza delle due attrici. Qualcuno ha dato spazio alla nostalgia specificando che la Quattrociocche e la Chiatti resteranno sempre la Niky e la Gin della sua infanzia. Il riferimento è ai personaggi di Nicoletta Cavalli e Ginevra Biro, interpretati dalle due amiche nei film Scusa ma ti Chiamo Amore e Ho Voglia di Te.