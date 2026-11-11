Michela Persico svela la verità sul tradimento di Rugani a Caterina Balivo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Michela Persico

Nello studio di Caterina Balivo, a La Volta Buona, si parla di tradimenti e Michela Persico racconta tutta la verità sull’addio a Daniele Rugani, svelando di aver scoperto una infedeltà del calciatore e di averlo poi lasciato.

Michela Persico racconta il tradimento di Daniele Rugani

Ospite di Caterina Balivo, Michela Persico ha affrontato un tema che per moltissimo tempo è finito al centro delle cronache rosa. La giornalista e conduttrice ha infatti parlato con grande sincerità della fine del suo matrimonio con Daniele Rugani.

Un addio arrivato ad appena un anno dalle nozze. I due infatti erano convolati a nozze nel maggio del 2024 dopo ben nove anni di fidanzamento e la nascita del figlio Tommaso. Poi l’addio, arrivato, come ha raccontato a La Volta Buona, dopo aver scoperto un tradimento da parte del calciatore.

Michela Persico ha confessato a Caterina Balivo di non essere riuscita a perdonare Rugani, mettendo così fine al loro matrimonio. La conduttrice non ha nascosto di aver sofferto molto, ma ha anche spiegato di aver superato quel dolore. Single per un anno, ha poi ritrovato l’amore con un altro uomo. Proprio per difendere lui dall’accusa di aver portato alla rottura con Rugani, avrebbe deciso di parlare pubblicamente del tradimento e dell’addio.

“Non ho detto molto del tradimento, non ho dato dettagli perché nonostante quanto accaduto ho rispetto del mio ex – ha spiegato nel salotto de La Volta Buona -. Non rinnego quello che c’è stato, abbiamo fatto un figlio”. Michela Persico, a chi chiedeva altri dettagli, ha rivelato che Rugani non avrebbe mai ammesso di fronte a lei il tradimento: “No, ma non serviva ammettere il tradimento. Era evidente”.

La giornalista non ha voluto aggiungere altri dettagli al suo racconto. Ha però spiegato che, dopo la scoperta del tradimento e l’addio, lei e Rugani avrebbero provato a ricostruire il loro rapporto. Ora il legame fra i due sarebbe sereno per il bene del figlio Tommaso.

“Abbiamo un rapporto bellissimo – ha rassicurato -. È sbagliato farsi una guerra da genitori, ci rimette solo il figlio. Spesso c’è più rispetto tra genitori separati che quando stanno insieme”.

Chi è Umberto Pengo, il nuovo amore di Michela Persico

Oggi al suo fianco c’è Umberto Pengo, imprenditore veneto che lavora nel settore delle forniture alberghiere e della casa. I due hanno 12 anni di differenza d’età e questo, come raccontato dalla Persico, le ha causato molte critiche. Lei però è andata avanti, convinta che Umberto sia davvero l’uomo giusto per lei.

“Per un anno sono stata sola, avevo chiuso con gli uomini – ha confidato -. Ho fatto un passo indietro e ho detto: perché privarmi di questa cosa?”. Umberto sarebbe riuscito a conquistare Michela Persico perché è una persona lontano dal mondo dello spettacolo e dello sport. Un uomo semplice, che non ama i riflettori e che sarebbe riuscito a farla ricredere sull’amore. “L’ho scelto anche perché non è uno sportivo – ha rivelato a Caterina Balivo -, non fa parte del mondo dello spettacolo”.