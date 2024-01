Fonte: IPA Michael Bolton, la diagnosi di tumore al cervello e l'intervento

Michael Bolton ha condiviso sui social degli auguri decisamente diversi da quelli che ci si potrebbe aspettare. Il 2023 gli ha posto dinanzi una sfida inaspettata e la leggenda della musica, che oggi ha 70 anni ma non ha mai smesso di esibirsi sul palco per i suoi fan, è stato costretto ad annullare le prossime date a causa della diagnosi più infausta: tumore al cervello. Operato d’urgenza, per fortuna oggi sta bene e si sta riprendendo a casa circondato dall’amore della sua famiglia.

Michael Bolton, la diagnosi di tumore e l’intervento

“Voglio iniziare augurando a tutti un felice e sano anno nuovo! Voglio anche condividere che il 2023 ha finito per presentarmi delle sfide davvero inaspettate“, inizia così il lungo e inaspettato racconto che Michael Bolton ha condiviso su Instagram per chiarire ai suoi fan l’improvvisa cancellazione delle prossime date del tour.

La leggenda della musica che abbiamo amato con brani iconici come When a man loves a woman aveva già preoccupato i fan, dapprima per via dell’annullamento di un concerto lo scorso 8 dicembre, per un problema di salute non specificato, poi dopo aver cantato Joy To The World in una registrazione trasmessa nel giorno di Natale in tutti i parchi Disney. Visibilmente dimagrito, con il volto stanco e sofferente, dava l’impressione di non potersi neanche muovere normalmente e in molti si sono chiesti se qualcosa non andasse.

Dopo il racconto del cantante sappiamo che in effetti i sospetti erano più che fondati. “Poco prima delle vacanze si è scoperto che avevo un tumore al cervello, che richiedeva un intervento chirurgico immediato – ha scritto su Instagram -. Grazie alla mia incredibile squadra medica, l’operazione è stata un successo. Ora mi sto riprendendo a casa e circondato dall’enorme amore e sostegno della mia famiglia”.

Michael Bolton annulla i prossimi concerti

L’intervento è riuscito e ciò ha molto rincuorato i fan che, com’era prevedibile, saranno costretti ad aspettare qualche tempo prima di rivedere il cantante esibirsi sul palco. “Per i prossimi due mesi dedicherò tempo ed energie al mio recupero, il che significa che dovrò prendermi una pausa temporanea dal tour – ha scritto Bolton -. È sempre la cosa più difficile per me deludere i miei fan o posticipare uno spettacolo, ma non ho dubbi che sto lavorando duramente per accelerare il mio recupero e tornare presto a esibirmi”. Annullati dunque, almeno per il momento, i concerti che sarebbero dovuti partire da febbraio con tappe in diverse città tra Stati Uniti, Svizzera e Regno Unito.

Il cantante statunitense, vincitore di numerosi Grammy Awards nei suoi quasi 50 anni di carriera e che lo scorso anno ha realizzato il nuovo album Spark of light, ha voluto rivolgere un pensiero e un ringraziamento proprio ai suoi fan, concludendo il suo lungo messaggio social con la promessa di fornire loro nuovi aggiornamenti quando possibile: “Sono più che grato per tutto l’amore e il sostegno che mi avete generosamente dimostrato negli anni. Sappiate che i vostri messaggi positivi li tengo nel cuore, e appena possibile vi aggiornerò. Tanto amore sempre”.