Megan Fox e Brian Austin Green dopo il divorzio si chiedono gli alimenti a vicenda. I divi di Hollywood si sono detti addio dopo oltre dieci anni d’amore, tre figli e un ritorno di fiamma. Nel 2015 infatti gli attori si erano separati per poi tornare insieme più innamorati che mai.

La rottura non è stata affatto semplice e Brian Austin Green non ha mai nascosto di essere ancora innamorato dell’ormai ex moglie. “Fa schifo quando la tua vita cambia, quando cambia qualcosa a cui sei abituato, che fai da 15 anni – ha confessato in un’intervista radiofonica -. Non voglio davvero che Megan e io siamo in disaccordo, è stata la mia migliore amica per 15 anni e non voglio perderla. La amerò per sempre. E so che lei mi amerà per sempre e che la famiglia che abbiamo costruito è davvero fantastica e speciale”.

La coppia ha tre figli: Noah, 8 anni, Bodhi, 6 anni, e Journey, di 4. Secondo l’Us Weekley, Brian Austin e Meghan avrebbero raggiunto un accordo di divorzio in poche settimane, convinti di voler avere la custodia congiunta dei figli. Nel corso delle trattative però sarebbero emerse alcune particolarità poiché i divi si sono chiesti gli alimenti a vicenda.

A decidere chi sarà a pagare l’altro dovrà essere un giudice, incaricato di scoprire qual è l’ex coniuge che guadagna di più. La Fox, dopo il successo della saga di Transfomers, è sul set di ben cinque film che usciranno presto. Brian Austin Green è arrivato al successo giovanissimo grazie al ruolo di David in Beverly Hills 90210, in seguito ha recitato in diverse serie tv. Nel 2019 è è stato fra i protagonisti della stagione revival di Beverly Hills del 2019 e ha preso parte alla versione americana de Il cantante mascherato.

Nel frattempo, dopo la fine del matrimonio con Green, Megan Fox ha ritrovato il sorriso accanto al rapper Machine Gun Kelly che ha conosciuto sul set della pellicola Midnight in the Switchgrass. Inutili le speranze dei fan che sognavano di vedere i divi di nuovo riuniti. Nel 2016 la coppia, a sorpresa, era tornata insieme e Meghan aveva annunciato di aspettare il terzo figlio dal marito. Oggi la situazione sembra molto diversa.