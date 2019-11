Cancellato il reboot di Beverly Hills: attori e fan insorgono

La Fox ha cancellato il reboot di Beverly Hills 90210 dopo una sola stagione. . La nuova serie aveva avuto buoni ascolti per il primo episodio, ma poi gli spettatori erano diminuiti progressivamente L'emittente ha rilasciato un comunicato in cui diceva: “Siamo orgogliosi di aver saputo riunire in un evento estivo, un evento molto speciale, una delle serie cult della rete. Un profondo ringraziamento e rispetto va a Brian, Gabrielle, Ian, Jason, Jannie, Shannen e Tori che, insieme all’intera squadra, hanno riversato i loro cuori e le loro anime in questo revival, tanto inventivo e nostalgico”. Il revival, dopo i buoni risultati ottenuti con la première estiva, era crollato a 1.9 milioni di spettatori, con lo 0.7 di rating nel finale.