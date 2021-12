Maurizio Battista, matrimonio finito: scrive alla figlia e l’ex si infuria

Non sempre i matrimoni finiscono in un ‘per sempre felici e contenti’. A volte, invece, la vita riesce a mettere ostacoli insormontabili anche di fronte alle coppie più unite. È forse questo quello che è successo tra il comico Maurizio Battista e sua moglie Alessandra Moretti, che si sono detti addio. I rapporti tra i due, adesso, sembrerebbero essere tesissimi.

Maurizio Battista, le parole per la figlia Anna

Maurizio Battista e Alessandra Moretti hanno avuto un’intensa storia d’amore. Dalla loro relazione è nata la piccola Anna che oggi ha cinque anni. Se apparentemente tutto sembrava andare per il meglio, tra loro sono subentrate delle crisi: la prima nel 2018, superata con molte difficoltà, e poi un’altra negli ultimi mesi.

Se in passato, quindi, sono riusciti a ritrovare la voglia di stare insieme, questa volta il matrimonio sembrerebbe essere irrecuperabile. Così, dopo la separazione con la moglie, il comico ha deciso di fare una dedica sui social alla figlia. Parole che hanno scatenato, però, una reazione forse inattesa.

Battista, infatti, attraverso un post su Facebook, si è lasciato andare a tenere parole affermando che lui ci sarà sempre per Anna nonostante la decisione di separarsi dalla moglie: “La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti”, ha scritto.

Maurizio Battista, l’ira dell’ex moglie Alessandra

Le parole sono state tenerissime e in molti si sono commossi. Tuttavia, non sono riuscite a smuovere Alessandra che ha avuto una reazione decisamente inaspettata, piena di rabbia e risentimento. La Moretti, infatti, avrebbe voluto che queste questioni rimanessero private: “Per l’ennesima volta mi trovo protagonista di un teatrino, mio malgrado, senza rispetto né della mia persona né di quella di mia figlia”, ha risposto.

In un’intervista rilasciata a Di Più Tv, poi, ha raccontato tutti i dettagli della separazione e i motivi che li hanno portati all’addio definitivo. Alessandra si è detta stanca delle poche attenzioni ricevute e della grande gelosia di Maurizio:

Maurizio nei miei confronti ha avuto diverse mancanze, anche di rispetto, che alla lunga non sono riuscita più a tollerare.

Maurizio Battista, per il momento, ha deciso di non rispondere alle provocazioni di Alessandra e, fatto sparire anche il post dedicato alla figlia, ha optato per il silenzio. Lo romperà a breve per fornire la sua versione dei fatti?