Giletti batte Fazio: “Siamo due mondi diversi”

Massimo Giletti: carriera e vita privata

Continua lo scontro a distanza fra Massimo Giletti e Fabio Fazio. Una battaglia a colpi di share e ascolti che dura ormai da tempo. Nell’ultimo periodo Non è l’Arena ha battuto più volte Che tempo che fa nella sfida della domenica sera. Un risultato che Giletti ha commentato in un’intervista a DiPiù Tv.

“Siamo due mondi completamente diversi – ha detto Massimo, che non ha nascosto la sua soddisfazione per aver “battuto” il collega -. Ricordo che quando lasciai la Rai per La7 qualcuno disse ‘Giletti sparirà’. Ero pronto a combattere e ho voluto la sfida con Fazio, era uno stimolo per dare il massimo […] Per adesso sono felice – ha concluso il presentatore di Non è l’Arena -, mi sento come il timoniere di una piccola barca che ha sconfitto un potente veliero armato”.

Non solo Fabio Fazio, qualche tempo fa Giletti si era scontrato anche con Barbara D’Urso. Fra i due conduttori era nato un botta e risposta a distanza riguardo i temi trattati nel corso di Live – Non è la D’Urso. “Mi chiedo, ma siamo sicuri che sia sotto testata giornalistica? – aveva detto a Il Fatto Quotidiano -. Quel modo di fare televisione si può nascondere dietro la dicitura testata giornalistica? Davvero essere giornalisti vuol dire avere un patentino o una sigla? Se è così io qualche domanda inizio a pormela perché per me essere giornalisti è tutt’altra cosa”.

La risposta della D’Urso era arrivata poco dopo. “Giletti fa benissimo il lavoro che fa – aveva replicato all’Adnkronos -. Ognuno ha i propri tempi”. Nel frattempo resta un mistero il futuro di Fabio Fazio. Secondo alcune indiscrezioni la sua permanenza in Rai sarebbe a rischio a causa di alcune tensioni con l’azienda di viale Mazzini. Qualche tempo fa si era parlato anche di un ritorno nella tv pubblica di Giletti, ma il giornalista ha smentito il gossip, affermando che, almeno per ora, resterà a La7, lavorando con il gruppo di Non è l’Arena per raggiungere nuovi risultati.