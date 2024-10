Massimo Benenato, chi è il figlio di Franco Franchi

Fonte: Getty Images Franco Franchi

Massimo Benenato è il figlio secondogenito del grande comico Franco Franchi, che il pubblico conosceva soprattutto grazie alla coppia con Ciccio Ingrassia. Massimo è cresciuto in una casa dall’ambiente molto vivace e sereno e, una volta adulto, ha deciso di intraprendere la carriera di scrittore.

Chi è Massimo Benenato: origini, età, rapporto con il padre Franco Franchi

Massimo Benenato è nato a Palermo il 10 maggio 1965. Ha una sorella maggiore, Maria Letizia, nata nel 1961 dall’amore tra Franco Franchi e Irene Gallina, conosciuta quando il comico era giovanissimo.

Da sempre appassionato di letteratura e romanzi, ha esordito con la sua prima opera nel 2009, un libro per ragazzi intitolato Geremia Fiore e il Libro di Oberon. Assiduo lettore, partecipa spesso a eventi di presentazioni, tavole rotonde o manifestazioni per la diffusione dei libri.

Massimo era molto legato al padre Franco Franchi, pseudonimo di Francesco Benenato, nato a Palermo nel 1928 e scomparso a Roma nel 1992. A Uno Mattina Estate lo scrittore ha ricordato così il rapporto con il genitore: “Come papà è stato fantastico. Il suo modo di rapportarsi a noi figli era da amico, quando serviva diventava serio e ci richiamava all’attenzione ma nella normalità ci si poteva parlare di tutto, se avevamo un problema ne parlavamo apertamente perché il dialogo per lui era importante”.

Sempre nello stesso contesto, Benenato ha raccontato dell’aura di malinconia che avvolgeva l’uomo, un classico dei grandi comici. “Era malinconico e triste, questo suo dramma interiore derivato dalla fanciullezza lo esprimeva in canzoni, poesie e alcuni scritti che ha lasciato. Era una persona apparentemente sempre allegra e spensierata ma aveva una profondità incredibile, una mente molto aperta” ha dichiarato il figlio.

La perdita del padre, avvenuta il 9 dicembre 1992 a causa di una cirrosi epatica e relative complicazioni, ha lasciato Massimo sgomento. “Mi sono posto molte domande, chi siamo, cosa ci facciamo qui, perché dobbiamo morire, domande che ti vengono quando succede qualcosa di grave […] Mi è mancata la terra sotto ai piedi”.

Tuttavia l’uomo ha escluso di seguire le orme paterne, perché sentiva di non avere lo stesso talento e soprattutto che il suo cuore lo portava verso la scrittura.

Massimo Benenato: famiglia e curiosità

Massimo Benenato è sposato con Daniela Romaldini, la coppia ha due figlie che appaiono in qualche foto sui social. Benenato utilizza sia Instagram che Facebook per veicolare appuntamenti letterari, Festival ed eventi a cui partecipa come ospite o come relatore.

Intervistato da Globus Magazine, ha raccontato di scrivere di solito la mattina presto, nella tranquillità della propria casa. “Mi piace scrivere soprattutto la mattina, quando la mente è riposata e lucida. A casa ho la fortuna di avere una veranda protesa su un piccolo giardino, il posto ideale dove potermi concentrare e lavorare in tutta tranquillità. Adoro il silenzio e il verde della natura” ha raccontato.

Qualche altra curiosità: Benenato ha un interesse per qualunque cosa sia “artistica”: ha seguito corsi di pittura e scultura ed è anche commediografo e drammaturgo. A novembre 2024 debutta il suo primo spettacolo da regista, Battibecchi d’amore.

Il ricordo del padre è sempre con lui. Il 18 settembre, in onore di quello che sarebbe stato il compleanno del genitore, lo ha ricordato con un messaggio sui social: “Sei sempre con me, in ogni mio passo, in ogni mio respiro, in ogni mio battito… più vivo che mai! Buon compleanno papà!”.