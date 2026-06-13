Chi è Davide, il figlio di Carlo Ancelotti

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Getty Images Davide e Carlo Ancelotti

Lo chiamano Re Carlo V, è uno degli allenatori più noti e amati della storia del calcio italiano. Ai Mondiali 2026 indossa però la bandiera verdeoro del Brasile: la nazionale che spera di portare alla vittoria. A fare il tifo per Carlo Ancelotti, c’è anche il figlio Davide che, seppur con meno clamore (almeno per il momento), ha scelto di seguire le orme del padre e, dopo avergli fatto da assistente sulla panchina del Real Madrid, oggi lo affianca nella corsa alla Coppa del Mondo.

Davide, sulle orme del padre Carlo Ancelotti

Davide, nato nel 1989, è il secondogenito di Carlo Ancelotti e Luisa Gibellini, scomparsa nel 2021 per un tumore. Mentre la sorella maggiore Katia, che ha anche preso parte ad Amici, è imprenditrice di moda, Davide ha scelto di portare avanti l’eredità del padre, intraprendendo una carriera nel mondo del calcio. Per farlo ha studiato molto, si è specializzato e soltanto dopo esserne davvero pronto è arrivato a sedersi sulla stessa panchina di Re Carlo, di cui è stato e continua a essere il vice.

“Non aver fatto il calciatore ed essere il figlio dell’allenatore all’inizio può rappresentare un problema. – ha raccontato all’ABC sull’esperienza da viceallenatore al Real Madrid – Ma col tempo sono riuscito a conquistare la fiducia dello spogliatoio. Quando siamo in gruppo, davanti a tutti mi rivolgo a mio padre che in quel momento è solo l’allenatore. E quando siamo faccia a faccia nelle riunione tecniche sono anche molto severo con lui. Abbiamo confronti duri, lo rimprovero pure se è il caso”.

Il talento di Ancelotti Jr., che dopo l’esperienza col padre in Spagna ha allenato da solo il Lille, risiede nel saper destreggiarsi abilmente tra i pregiudizi. Il posto se l’è meritato, ma l’ombra del padre continua a essere un ostacolo da non sottovalutare. “Parlo molto con i giocatori fuori, in palestra, in campo, ma passo pochissimo nello spogliatoio, perché so che può essere una figura invasiva. Un vice allenatore, figlio del tecnico, che sta tanto in giro… Potete immaginare cosa vuol dire. E io a queste cose sto molto attento” ha rivelato consapevole.

Il matrimonio con Ana Galocha

IPA

In Spagna Davide Ancelotti ha trovato il successo e anche l’amore. L’erede Ancelotti ha al suo fianco Ana Galocha, pittrice e attrice originaria di Siviglia. Assieme dal 2014, Davide e Ana sono genitori dei gemellini Leo e Lucas. Il matrimonio è arrivato nel 2022, dopo un paio di rinvii dovuti alla pandemia, con una romantica cerimonia in un’antica finca dell’Andalusia. Una storia d’amore che procede lontana dai riflettori e che iniziò quasi per caso, con un incontro casuale in discoteca.

Lei arrivava da una famiglia semplice, fatica a fare i conti a fine mese. Il padre la mise in guardia: “Davide è di un altro mondo, noi siamo gente di paese”. Ma il Principe Ancelotti seppe dimostrare di essere un campione con i piedi per terra, il primo appuntamento fu proprio a casa dei suoceri, e assieme ad Ana ha formato una famiglia che supera qualsiasi barriera.