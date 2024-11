Martina Stavolo dopo Amici: “Ho vissuto la depressione, mi sono sentita abbandonata”

Fonte: IPA Martina Stavolo

L’ugola dalla chioma bionda dell’edizione 2008 di Amici ha cambiato completamente vita. Per chi ha seguito il talent di Maria De Filippi negli scorsi anni, il nome di Martina Stavolo sicuramente non è nuovo, come non lo sono la sua voce e il piglio deciso. Non ha vinto in quell’occasione, surclassata come tutti gli altri allievi da Alessandra Amoroso, ma ha proseguito la sua carriera nel mondo della musica. Solo per poco, però: l’ex Amici ha deciso di dedicarsi a tutt’altro già da diversi anni ed è tornata a parlarne in un’intervista, a pochi mesi dalla nascita del suo primo figlio.

Martina Stavolo e la depressione dopo Amici

Il successo può dare alla testa, può anche schiacciarti quando hai appena vent’anni e non sei pronta a certe dinamiche. È accaduto proprio questo a Martina Stavolo, tra le star di Amici 8, come ha ricordato in un’intervista a Leggo, la prima dopo molti anni, che ha messo a nudo uno dei suoi periodi più difficili.

L’esperienza nel talent è stata impagabile, su questo non vi è alcun dubbio, ma ne è seguita una depressione che l’ha spinta, infine, ad abbandonare le luci della ribalta: “Ho vissuto la depressione. Ho incontrato persone sbagliate, tra queste c’erano anche grandi nomi. Ero giovane e inesperta, mi hanno guidato contro Maria [De Filippi, ndr]. Ero spaesata e mi sono fidata”.

Al contempo, però, resta il rammarico per non aver ricevuto la clemenza e il supporto che si sarebbe aspettata: “I figli si riportano sulla retta via. Io non sono stata capita. Mi conoscevano, sapevano che quelle cose non erano da me. Mi sono sentita abbandonata, ero una scheggia impazzita. Mi avrebbe fatto piacere prendere un caffè con lei e di certo non per fare TV: sono una donna realizzata e felice di vivere la mia vita. Conduco una vita normale fatta di tanti momenti felici”.

“Rispetto a quando ero ad Amici vivo la normalità – ha detto -. Più cresco, più vado avanti e più riesco ad apprezzarla. I cosiddetti “fuochi d’artificio” che si cercano da giovane “durano solo una manciata di secondi”, in fondo, e crescendo ti accorgi che la felicità la si può trovare in molte altre cose.

La nuova vita di Martina Stavolo lontano dalla musica

Giovane e inesperta, Martina Stavolo non rimpiange ciò che ha fatto uscita dal talent ma è consapevole che alcune scelte sbagliate (e indotte) siano state determinanti per il suo futuro. Un futuro in cui non c’è stato più spazio per la musica, intesa come professione, relegata a una passione da vivere nel privato.

“Sono una psicologa – ha raccontato -, oggi ufficiosamente anche psicoterapeuta”. L’esame arriverà a gennaio: “Quel giorno il pancione esploderà, ma devo dare la tesi prima di partorire”, ha aggiunto, ricordando la sua gravidanza. Una parte estremamente importante della sua vita, una maternità arrivata dopo aver incontrato il suo grande amore, Alessandro, con cui è fidanzata da tre anni e che ha conosciuto dopo la pandemia. La coppia è andata a convivere lo scorso febbraio e aspetta un bambino, Edoardo, che nascerà a febbraio 2025.