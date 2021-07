Martina Colombari e Billy Costacurta, lutto improvviso per l’ex calciatore

editato in: da

Lutto improvviso per Billy Costacurta: la madre, Margherita Beccegato si è spenta all’età di 87 anni in seguito a un incidente stradale fatale.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, la tragedia si è consumata nel comune di Cavaria Con Premezzo, in provincia di Varese. Da una prima ricostruzione la donna avrebbe perso il controllo della sua auto, forse a causa di un malore, e si sarebbe scontrata contro una recinzione: l’impatto, violentissimo, ha provocato la morte sul colpo della donna.

Immediati i soccorsi appena lanciato l’allarme: sul posto sono arrivati un’ambulanza e un’automedica, oltre alle pattuglie di carabinieri e polizia locale, ma per la donna non c’è stato però nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario. Margherita viveva a Jerago con Orago, in provincia di Varese, città natale dell’ex campione del Milan e della Nazionale è nato nel 1966. Per Costacurta si tratta di un altro grande lutto dopo la morte del padre, avvenuta quando aveva appena 17 anni.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore all’ex campione del Milan. Tra questi quelli del Monza Calcio, società dove Costacurta aveva giocato agli inizi della sua carriera, oggi di proprietà di Silvio Berlusconi. “Il Monza partecipa al dolore di Alessandro Costacurta e della sua famiglia per la scomparsa della madre Margherita Beccegato – scrive il club in una nota ufficiale -. Silvio Berlusconi, Paolo Berlusconi, Adriano Galliani e tutto lo staff societario sono vicini ad Alessandro, ex del Monza nella stagione 86/87, oltre che storica bandiera del Milan e della Nazionale italiana.

Anche lo staff del Milan ha voluto dedicare un pensiero e mostrare la propria vicinanza all’ex difensore: “Ci uniamo al dolore di Alessandro, Lodovico e di tutta la famiglia Costacurta per la perdita della cara mamma Margherita”.

Al momento né Billy né Martina Colombari hanno rilasciato dichiarazioni sulla scomparsa di Margherita: del resto la coppia ha vissuto il suo amore sempre nella massima riservatezza. I due a giugno hanno festeggiato 17 anni di matrimonio: il loro è stato un legame stabile e duraturo, che gli ha regalato grandi gioie. Adesso Costacurta, in questo momento di grande dolore, non può che stringersi alla moglie e al figlio Achille.