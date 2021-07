Marta Delogu sul rapporto con Eros Ramazzotti: “Si tratta solo di una vera amicizia”

editato in: da

Attraverso una storia pubblicata su Instagram Marta Delogu fa chiarezza sul rapporto che la lega a Eros Ramazzotti con cui è stata immortalata in alcuni scatti mentre stanno trascorrendo una vacanza a Mykonos. Le immagini sono state pubblicate da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, e hanno subito dato vita al gossip facendo supporre che ci potesse essere un flirt tra i due.

Nelle foto sono ritratti mentre si abbracciano e questo ha fatto subito pensare a qualcosa di più di un semplice rapporto di amicizia, ma a spegnere il gossip ci ha pensato proprio Marta Delogu che è intervenuta al riguardo attraverso una Storia pubblicata attraverso il suo profilo Instagram.

Nel testo non fa chiaramente riferimento a Eros Ramazzotti, ma dalle sue parole si capisce che sta parlando proprio dei rumors nati in merito alla loro amicizia.

“Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni: fake news – ha scritto Marta Delogu -. Mi meraviglio di tutte le persone che credono a questo tipo di gossip, mi dispiace per le vostre chiacchiere ma si tratta di una vera amicizia. Oltretutto non mi capacito della cattiveria di certe persone riguardo la notizia, mi colpisce in particolar modo che la maggior parte dei commenti sia da parte di donne”, si può leggere nella Storia condivisa su Instagram.

Classe 1999, Marta Delogu è nata a Sassari ma si è trasferita a Roma per studiare recitazione presso il Centro nazionale di Cinematografia. Insieme a Eros Ramazzotti, e ai figli di lui, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Grecia. Secondo quanto è stato riportato da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini che ha pubblicato gli scatti in esclusiva, i due si sarebbero conosciuti attraverso i social qualche mese e fa e, dopo che si sono incontrati, tra loro sarebbe nata l’amicizia.

Nessuna nuova relazione, quindi, per Eros Ramazzotti che dopo il matrimonio finito con Marica Pellegrinelli, è single. Per lui queste sono giornate di vacanza da trascorrere in relax prima che riprendano gli impegni di lavoro, momenti duranti i quali godersi il mare della Grecia e alcuni dei luoghi più suggestivi, ricercati ed esclusivi di Mykonos.