Mario Calabresi e Silvia Nucini si sono sposati: come si sono conosciuti e tutto sul matrimonio

Mario Calabresi e Silvia Nucini hanno ufficializzato la loro unione con un matrimonio celebrato nel cuore di Milano. Il giornalista ed ex direttore di Repubblica ha sposato la collega e autrice dopo una relazione nata da una conoscenza lontana nel tempo e ritrovata negli anni. La cerimonia si è svolta in una delle sale più eleganti della città, alla presenza di pochi invitati e con un celebrante d’eccezione: Beppe Sala.

Il matrimonio di Mario Calabresi e Silvia Nucini a Milano

Il giornalista Mario Calabresi (figlio di Luigi Calabresi, commissario di polizia accusato di aver ucciso l’anarchico Pinelli e ucciso da esponenti di Lotta Continua) e la collega Silvia Nucini si sono sposati con una cerimonia civile nel centro di Milano. Le nozze si sono svolte nella suggestiva Sala degli Specchi di Palazzo Reale, una location da sogno e uno degli spazi più iconici della città, affacciato su Piazza Duomo. A celebrare il rito è stato il sindaco della città meneghina Beppe Sala, che ha officiato il matrimonio davanti a una cerchia ristretta di amici e familiari.

Le pubblicazioni erano comparse sull’Albo Pretorio del Comune già alla fine di novembre 2025, un segnale chiaro che la coppia aveva scelto da tempo di compiere questo passo importante, a coronamento di una storia d’amore invidiabile. Il matrimonio è stato celebrato in un clima intimo e discreto, in linea con lo stile riservato dei due giornalisti.

Calabresi è uno dei volti più noti del giornalismo italiano: in passato ha diretto i quotidiani La Stampa e Repubblica, mentre oggi guida Chora Media, società di produzione di podcast di cui è co‑fondatore e direttore editoriale. Anche Silvia Nucini lavora in ambito giornalistico e dopo una lunga esperienza come firma di Vanity Fair, negli ultimi anni è diventata autrice proprio per Chora.

Dal liceo al matrimonio: la storia d’amore

Dietro il matrimonio delle due penne del giornalismo italiano c’è una storia sentimentale che attraversa molti anni. I due, infatti, si conoscevano già da giovani: si erano incontrati ai tempi del liceo, quando frequentavano gli stessi ambienti e si incrociavano spesso alle feste e nelle serate con gli amici. Il destino però li ha portati a percorrere strade diverse per molto tempo. Entrambi hanno costruito carriere importanti nel giornalismo e hanno avuto relazioni e famiglie proprie. Ma come cantava Antonello Venditti “i grandi amori fanno giri immensi” e quindi eccoli qui, a incontrarsi di nuovo dopo molti anni e innamorati come il primo giorno.

A raccontare questo percorso è stato lo stesso Mario Calabresi con un post pubblicato sui social nel giorno delle nozze. “La vita fa giri strani, e così quella ragazza del tuo liceo che vedevi ballare alle feste e in discoteca e che ti era sempre piaciuta oggi ti ha messo un anello all’anulare”, ha scritto il giornalista. Nel messaggio ha ricordato anche tutto ciò che è accaduto nel frattempo: “In mezzo sono successe tantissime cose, abbiamo vissuto lontanissimi, abbiamo avuto dei meravigliosi figli, abbiamo fatto lo stesso mestiere e poi ci siamo rincontrati”.

“Quanta gioia hai portato nella mia vita“. Così conclude il giornalista in uno slancio di felicità che è una gioia da leggere e da vedere nelle due foto – una di oggi e una di ieri, dei tempi dell’università – del post.