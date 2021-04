Maria Elena Boschi, il look di Pasqua è stupendo, ma Berruti non c’è

editato in: da

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: i segreti della loro storia d’amore

Il look di Pasqua di Maria Elena Boschi è stupendo, ma Giulio Berruti non c’è. La politica ha festeggiato in famiglia, riabbracciando il fratello Pier Francesco a cui è molto legata. Ingegnere e star di Instagram, il fratello minore di Meb – come la chiamano gli amici – è spesso apparso in pubblico insieme alla sorella, accompagnandola ad alcuni eventi quando lei era ancora single.

Dopo un lungo periodo in cui si è dedicata solamente alla carriera, oggi Maria Elena Boschi ha finalmente trovato l’amore. Accanto a lei c’è Giulio Berruti, attore che le ha rubato il cuore e con cui fa progetti importanti. I due sono molto riservati e non hanno mai voluto esporre alla luce dei riflettori la loro love story. La relazione è uscita allo scoperto dopo numerose paparazzate e solo di recente sia Maria Elena che Giulio hanno deciso di parlarne apertamente.

Tuttavia la coppia non ha ancora pubblicato scatti su Instagram e preferisce vivere l’amore lontano da social e gossip. Forse per questo Giulio Berruti non appare nella foto che racconta la Pasqua della Boschi. Maria Elena ha pubblicato un selfie con il fratello Pier Francesco in cui è stupenda. La politica ha scelto infatti un look turchese che si abbina alla perfezione ai suoi occhi chiari e all’incarnato color pesca. “Anche se è un altro anno difficile – ha scritto -, la Pasqua ci insegna che la luce vince sempre sulle tenebre! E anche che dobbiamo essere grati per le persone care che abbiamo vicino. Buona Pasqua a tutti!”.

Nessun post invece da Giulio Berruti che probabilmente ha trascorso le feste con la sua famiglia. I genitori dell’attore hanno già conosciuto la Boschi e sarebbero entusiasti della love story. Maria Elena, da sempre molto riservata ha confessato a Verissimo di essere innamorata del divo romano e di sognare una famiglia con lui. “Sono molto contenta – ha confessato a Silvia Toffanin -. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. È sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono”.

La Boschi ha svelato di desiderare un figlio e le nozze. “Lo sogno da sempre – ha detto -. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo. Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi”.