Maria De Filippi: “Ho rinunciato all’eredità di Maurizio Costanzo”. Il motivo

Fonte: IPA Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Maria De Filippi ha rinunciato all’eredità di Maurizio Costanzo. La conduttrice Mediaset lo ha rivelato a RTL 102.5, dove è intervenuta telefonicamente per fare una sorpresa a Kekko dei Modà che ha annunciato il suo ritorno sulle scene musicali. Queen Mary, come la chiamano i suoi sostenitori, ha parlato di uno spiacevole episodio avvenuto dopo la morte del marito, scomparso a febbraio 2023 all’età di 84 anni.

Perché Maria De Filippi ha rinunciato all’eredità di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi è intervenuto al telefono su RTL102.5 in una puntata del programma Password con ospite Kekko Silvestre dei Modà. La bionda presentatrice si è detta contenta del ritorno del cantante – a giugno 2025 terrà con la band un concerto a San Siro – e ha poi menzionato le difficoltà che oggi hanno gli artisti con i social network. Difficoltà che non risparmiano neppure altri nomi altisonanti, come appunto quello di Maria. Quest’ultima non ha alcun profilo social eppure legge spesso quello che scrivono gli utenti sul web.

“Ti destabilizza quello che dicono su di te con un nome finto, abbiamo imparato in tv a cercare di non offendere e rispettare ed è giusto che sia avvenuto, non capisco perché sui social non sia così. – ha raccontato Maria – Un giorno mi sono imbattuta in un tizio che avrà sui 65 anni che diceva delle “stronzate serie”, un sacco di palle con serietà su di me. E mi sono detta, “quasi le faccio vedere in tv così la gente capisce” ma poi ho cambiato idea, perché se lo faccio vedere gli faccio anche pubblicità”.

Le dichiarazioni false di quest’uomo riguardavano l’eredità di Maurizio Costanzo e il come fosse stata gestita: “Ho pensato di querelarlo e l’ho fatto perché penso che ci sia un limite. Una cosa che mi ha fatto saltare i nervi quando ha parlato di Maurizio raccontando un’eredità pazzesca che io avrei rubato a mio figlio e ai figli di Maurizio”, ha spiegato la De Filippi.

Poi la rivelazione inattesa: “Io ho rinunciato all’eredità di Maurizio a favore dei suoi figli e un cretino che sui social dice questo mi ha fatto ribollire il sangue. Su questo argomento ero una iena, volevo farlo vedere per mostrare le palle che questo tizio dice. I social sono belli perché consentono la libertà a tutti di esprimersi ma non deve mai sorpassare il rispetto delle persone”.

Il patrimonio di Maurizio Costanzo

Dopo la morte di Maurizio Costanzo si è parlato a lungo del suo patrimonio. Qualcuno ha azzardato anche qualche cifra, parlando di oltre settanta milioni di euro tra beni e proprietà che sarebbero stati divisi tra la moglie Maria De Filippi e i tre figli Camilla, Saverio e Gabriele. L’eredità del giornalista non è fatta solo di ville e appartamenti: un’altra importantissima parte è costituita dalle proprietà intellettuali.

Costanzo non è stato soltanto un punto di riferimento nel mondo del giornalismo, ma anche un fine paroliere, un uomo dotato di ingegno multiforme, che nei suoi oltre sessant’anni di carriera ha scritto brani indimenticabili, rimasti ben saldi nell’immaginario collettivo. Uno su tutti? Se telefonando, cantato magistralmente da Mina. Un classico della musica italiana.

Per quanto riguarda gli immobili: a Roma Maurizio Costanzo possedeva, insieme alla De Filippi, due appartamenti da oltre 150 metri quadrati nel quartiere Prati. Non solo, ci sono poi anche diverse altre proprietà: in provincia di Grosseto, non lontano dalle terme di Saturnia, dove il giornalista era solito recarsi. Sempre in Toscana, ad Ansedonia, Costanzo possedeva una villa vista mare e, in Località Poderi di Sotto, aveva un’altra proprietà sempre da 150 metri quadrati.

Dopo pettegolezzi e indiscrezioni, Maria De Filippi ci ha tenuto a ribadire che non ha ereditato nulla del patrimonio del marito, che è stato invece equamente diviso tra i tre figli. Camilla e Saverio sono gli eredi che Maurizio Costanzo ha avuto dalla seconda moglie, la giornalista e autrice televisiva Flaminia Morandi. Gabriele è invece il terzogenito che ha adottato con la De Filippi e che oggi lavora nella Fascino, la casa di produzione di Maria.