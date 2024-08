L’altro volto di Maria De Filippi: “È un attimo che cadi dal trono”

Fonte: Getty Images Maria De Filippi: ci vuole umiltà, "è un attimo cadere dal trono"

Maria De Filippi non ha bisogno di presentazioni. La nota conduttrice e pilastro di Mediaset, continua a riscuotere un enorme successo con i suoi programmi televisivi. Dopo il trionfo di ascolti di Temptation Island, che ritornerà sugli schermi a settembre, la De Filippi si sta godendo una meritata estate con amici e familiari.

La sua carriera è stata caratterizzata da programmi iconici come Uomini e Donne, Amici, C’è posta per Te e Temptation Island, dimostrando una capacità unica di connettersi con il pubblico e di adattarsi ai cambiamenti nel panorama televisivo.

Maria De Filippi racconta momenti intimi della sua vita

Maria De Filippi è stata ospite di Rudy Zerbi a Radio Deejay, dove ha risposto alle domande dei telespettatori, svelando dettagli del suo percorso personale e professionale. Durante l’intervista, ha raccontato episodi della sua giovinezza e ha condiviso i sogni che aveva da bambina.

Maria ha rivelato aneddoti divertenti della sua vita scolastica: “A scuola copiavo tanto e ho avuto anche 7 in condotta”. Non ha però nascosto quanto abbia apprezzato gli studi universitari, laureandosi con lode in Giurisprudenza. “Con l’università ho studiato perché mi piaceva molto, ero una secchiona”, ha detto.

Dalla medicina alla televisione

Inizialmente, De Filippi aveva altre ambizioni professionali: “Volevo fare medicina per fare il chirurgo. La psicologa non sarei in grado, ne avrei bisogno io tutti i giorni”. Tuttavia, la sua capacità di ascoltare le persone l’ha guidata verso il mondo della televisione, dove è riuscita a costruire un impero mediatico. “Ascoltare è diverso da saper risolvere”, ha spiegato.

Il segreto del successo: umiltà e adattamento

Maria De Filippi riconosce l’importanza di essere flessibili nel mondo dello spettacolo, ammettendo che il successo può essere fugace. “Io regina del sabato sera? Questo me lo avete dato voi… è un attimo che cadi dal trono”, ha dichiarato. È evidente che è essenziale adattarsi alle dinamiche mutevoli della televisione per mantenere la propria posizione di rilievo e soprattutto portando avanti sempre una certa umiltà.

Nel dialogo con Zerbi, Maria ha ricordato il leggendario programma Portobello di Enzo Tortora, una fonte d’ispirazione per molti format attuali. “Portobello era tutto, era la mamma di tutti i programmi che ci sono adesso”, ha detto, lodando la genialità di Tortora. La conduttrice ha anche condiviso le sue opinioni sulla musica contemporanea, parlando della tendenza dei giovani a cercare l’evasione piuttosto che la riflessione: “Credo che i ragazzi di oggi abbiano voglia di evasione e di non pensare troppo… è una canzone che scaccia i pensieri, perché a volte non c’è tanta voglia di pensare.”

Cose che non sapevamo sulla vita privata di Maria de Filippi

È umana. Oltre alla carriera, Maria De Filippi dedica tempo alla sua vita privata, spesso organizzando viaggi per amici e familiari. “Solitamente non litighiamo. Io organizzo la vita degli altri”, ha detto, riferendosi scherzosamente alla sua capacità di pianificare attività per il fratello, come il padel e il burraco, e prendersi cura dei suoi cani.

In una divertente parentesi, ha confessato la sua passione per i videogiochi, rivelando che talvolta si concede momenti di svago digitale. “Mi piacciono i videogiochi… ci sono dei momenti in cui io gioco e faccio finta di avere tante cose da fare”, ha raccontato con ironia.