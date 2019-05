Marco Carta confessa «Sogno le nozze. E voglio un figlio»

editato in: da

Si è raccontato, come non lo aveva mai fatto, Marco Carta, alle telecamere di Vieni da me, nella puntata andata in onda ieri 21 Maggio su Rai2.

Il cantante ha festeggiato il suo 34esimo compleanno, anche con gli altri ospiti, ricevendo auguri e affetto da parte dei telespettatori, degli amici e dei familiari.

Le sorprese, riservategli dalla Balivo, sono state tantissime: da una sorpresa di Emanuela Aureli, sua coach a Tale e Quale Show, agli auguri di suo fratello.

Ed è stato proprio quest’ultimo che, approfittando di un messaggio speciale per il suo compleanno, durante la messa in onda ha chiesto al ragazzo “Quando ti sposi?”.

La risposta del cantante non è tardata ad arrivare e, ai microfoni di Vieni da Me, ha confessato che il pensiero del matrimonio è più vivido che mai nella sua testa.

Non è un segreto, in fondo, che l’ex protagonista di Amici sia sentimentalmente impegnato. Il ragazzo infatti, ha più volte dichiarato di essere follemente innamorato del suo compagno, anche se l’identità non è stata ancora svelata da quando Marco ha fatto coming out.

La scelta di non mostrare il suo compagno al pubblico che lo segue è stata spiegata dallo stesso Carta: il suo fidanzato infatti non fa parte del mondo dello spettacolo ed è per questo che preferisce mantenere riserbo e discrezione sulla sua persona e sulla loro storia.

Durante la puntata di ieri, il cantante ha raccontato a Caterina Balivo, sogni e progetti futuri ammettendo che gli piacerebbe tanto convolare a nozze, ma non in questo momento. Alla conduttrice il ragazzo ha confessato, però, di desiderare un figlio.

Le sue parole hanno emozionato gli spettatori del programma, Carta ha infatti rivelato che il suo sogno più grande sarebbe di dare a suo figlio tutto ciò che a lui è mancato durante la sua infanzia e non solo. Ha poi precisato di non voler affrontare l’argomento delicato, in quanto doloroso e soprattutto molto lungo.

Non è mancata la domanda in merito al pettegolezzo secondo il quale Marco si sarebbe già sposato in gran segreto. Il ragazzo, però, ha smentito pubblicamente dichiarando ancora una volta che il matrimonio è nei suoi piani futuri, ma non immediati.