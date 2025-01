Fonte: IPA Mara Venier

Mara Venier ha inaugurato il nuovo anno, sfortunatamente, con un evento spiacevole. La conduttrice si è vista costretta a presentare denuncia contro una truffa a suo danno. La presentatrice infatti ha raccontato sul suo canale Instagram ufficiale di essersi recata dalle autorità giudiziarie per redarre un esposto. La regina della domenica di Rai1 è stata resa protagonista, suo malgrado, di una truffa che lei ha subito voluto fermare, denunciando i fatti alle forze dell’ordine e raccontando quanto accaduto anche sul suo canale Instagram. Il raggiro aveva già raggiunto in passato anche altri due volti noti italiani molto amati: Chiara Ferragni e Jovanotti.

Mara Venier, la denuncia truffa

Ogni domenica Mara Venier intrattiene i telespettatori del pomeriggio di Rai1 con la sua Domenica In, in cui intervista ospiti graditi e propone giochi e momenti musicali. La conduttrice televisiva non è mancata al suo appuntamento fisso domenicale neanche tra Natale e Capodanno, visto che ha condotto una nuova puntata del varietà televisivo il giorno 29 dicembre 2024.

Ma, subito dopo aver festeggiato il Capodanno, Mara Venier si è vista costretta a gestire una brutta faccenda. La conduttrice televisiva ha svelato, attraverso alcune Instagram stories, di aver dovuto denunciare una truffa. L’immagine dell’amata presentatrice, infatti, sarebbe stata sfruttata per pubblicizzare dei prodotti dimagranti sul web senza il suo consenso.

Per questo motivo Mara Venier si è vista costretta a redigere una denuncia alle autorità competenti per fare in modo che la promozione non autorizzata venisse bloccata. Per evitare che i suoi tanti ammiratori cadessero nell’inganno, la conduttrice televisiva ha raccontato quanto le è accaduto sui social condividendo due frame della pubblicità ingannevole con un’eloquente didascalia: “Truffa, già denunciati”.

Non è la prima volta che qualche male intenzionato sfrutta il volto di un personaggio famoso italiano per delle promozioni sul web. Erano già stati coinvolti in questa particolare truffa in passato infatti anche Chiara Ferragni e Jovanotti.

Mara Venier, il Capodanno con il marito

Malgrado la spiacevole truffa che l’ha vista coinvolta suo malgrado, Mara Venier ha salutato il 2024 e accolto l’anno nuovo nel migliore dei modi, al fianco del suo amato marito Nicola Carraro. Come molti altri personaggi noti infatti anche la conduttrice televisiva ha condiviso sui social networks uno scatto dalla notte di festa sul suo canale Instagram ufficiale, accompagnandolo con una didascalia piena d’amore e di speranza per il nuovo anno.

Mara Venier ha condiviso un semplice ritratto insieme al marito svelando di aver passato insieme a lui il Capodanno in un modo inaspettato ma sempre da innamorati: “Noi, il nostro capodanno unico, inaspettato, ma l’importante essere assieme. Buon anno amore mio, buon anno a tutti”.

La conduttrice televisiva ha annunciato diverse volte di voler lasciare la conduzione di Domenica In nella prossima stagione televisiva per dedicare il suo tempo ai suoi affetti più cari, adesso, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che Mara Venier abbia deciso di continuare a tenere per sé il timone del contenitore pomeridiano domenicale di Rai 1 e che abbia in serbo delle nuove sorprese per le prossime puntate dello show.