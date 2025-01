La conduttrice veneta è intervenuta sui social per un aggiornamento sulle condizioni di Nicola Carraro: come sta il marito di Mara Venier

Fonte: IPA Mara Venier con il marito Nicola Carraro

Un periodo difficile, quello che sta attraversando Mara Venier, ma che sta affrontando con grande coraggio. La conduttrice veneta, ancora al timone di Domenica In, aveva infatti raccontato che la salute di suo marito Nicola Carraro stava zoppicando, motivo per cui aveva deciso di trasferirsi e raggiungerlo a Milano. Una scelta complicata, visto che da 50 anni è legata a Roma, ma che ha fatto per amore suo e della famiglia che ha voluto vicina a séè. Oggi, a distanza di alcune settimane da quelle dichiarazioni, parla per la prima volta di come stia procedendo la sua guarigione.

Mara Venier, come sta il marito Nicola Carraro

La presentatrice di Rai1 non aveva comunque dichiarato cosa affligga suo marito Nicola Carraro, ma aveva spiegato di avere la necessità assoluta di starle vicino il più possibile. Da qui la decisione di lasciare la Capitale per trasferirsi a Milano, proprio nella casa che lui le aveva donato come regalo di nozze nel 2006. Alla fine dell’estate, il produttore era stato operato all’occhio come sua moglie, affetta da maculopatia essudativa e attualmente in cura per risolvere al meglio la sua condizione.

“Piano piano vediamo la luce ….Dajeeeee amore mio”, ha scritto Mara Venier a corredo di una foto nella quale compare con suo marito, senza però specificare cosa stia accadendo veramente. Le sue parole fanno comunque ben sperare e presupporre che il cammino stia procedendo verso il traguardo più positivo possibile. Le preoccupazioni per il suo compagno di vita si sono infatti aggiunte a quelle per la sua salute, che da quest’estate la sta mettendo alla prova, ma non è di certo arrivato il momento per arrendersi.

Perché Mara Venier ha lasciato Roma

“In questo momento Nicola non è in grande forma e si sta curando. A Milano abbiamo trascorso le feste e, la rivoluzione del nuovo anno, è che abbiamo deciso di stare più tempo a Milano che a Roma. Cambierò la mia vita, dopo 50 anni trascorsi nella Capitale, ma credo sia giusto che mio marito stia a Milano, nella nostra bella casa, con i suoi figli vicino. Io mi sposterò. La serenità di Nicola, la sua felicità, sono anche le mie. Lui è l’amore grande. Quando ci si ama è fondamentale essere vicini”, aveva dichiarato la conduttrice, spiegando le ragioni che l’hanno portata a trasferirsi a Milano dopo molti anni trascorsi a Roma, la città che l’ha accolta e dalla quale è partito il suo successo.

Per Domenica In, invece, c’è da aspettare la fine della stagione. Inizialmente intenzionata a lasciare la conduzione per dedicarsi alla sua famiglia, ha però fatto un passo indietro e ha lasciato spazio a un possibile rinnovo durante un’intervista resa a Bruno Vespa. “Io faccio un lavoro che amo. Il programma non è mai andato bene come quest’anno, gli ospiti sono gli amici che vengono per me. Mi sono immersa, impegnata e in certi momenti è stato anche totalizzante. A volte penso sia realmente il momento di lasciare, ma il richiamo e la passione sono forti. Fine maggio è ancora lontana, c’è tempo per decidere“, aveva detto.