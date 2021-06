Måneskin nella bufera: accusati di plagio per Zitti e Buoni

editato in: da

Måneskin all’Eurovision, fotostoria di un trionfo: il tifo dei vip

Nuova bufera per i Måneskin, accusati di plagio per Zitti e Buoni. Damiano David e gli altri membri della band hanno trionfato a Sanremo e all’Eurovision con un brano che ha conquistato pubblico e critica. Secondo media belgi infatti la canzone ricorderebbe un altro singolo intitolato You want it, you’ve got it, pubblicato nel 1994 dai The Vendettas, un gruppo olandese.

“La domanda è se questo sia plagio”, ha detto Joris Lissens, componente dei The Vendettas, nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente olandese RTL. Le parole del cantante sono state riprese dai media sia in Belgio che in Francia, come era accaduto per le surreali (e false) accuse di consumo di droga nei confronti di Damiano David, frontman dei Måneskin. “Questi giovani non erano ancora nati ai tempi del nostro gruppo – ha spiegato Lissens . Ma come hanno detto proprio i Maneskin, il rock and roll non muore mai”. L’emittente Bfmtv ha poi pubblicato online entrambi i brani, mettendoli a confronto: “Fatevi un’idea”, ha spiegato lo speaker radiofonico.

I Måneskin per ora non hanno commentato le accuse e sono alle prese con grandi cambiamenti. Il primo riguarda l’addio alla storica manager Marta Donà che ha seguito il gruppo dagli inizi a X Factor sino all’Eurovision Song Contest, dove l’avevamo vista esultare sul palco insieme ai quattro artisti. “Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati – ha scritto la manager sui social annunciando l’addio -. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi”.

“Basta competizioni adesso — ha annunciato Damiano David — ci mettono troppa ansia. Continueremo a seguire la musica, andremo dove ci porta lei”. Il leader dei Måneskin è da poco uscito allo scoperto con Giorgia Soleri. La modella e il cantante si frequentano da ben quattro anni, ma solo di recente Damiano ha deciso di svelare ai fan l’identità della ragazza che gli ha rubato il cuore, pubblicando una foto di coppia su Instagram.