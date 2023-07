Lutto per Alessandro Gassman, addio alla mamma Juliette Mayniel: il suo ultimo saluto

Fonte: Ansa Alessandro Gassman

Juliette Mayniel, madre di Alessandro Gassman ed ex compagna del padre di Vittorio, si è spenta all’età di 87 anni. Madre, certo, ma anche attrice di raro talento. A ricordarla è stato proprio lui, suo figlio, che affida ai social l’ultimo saluto e un tenero ricordo che ricostruisce attraverso le foto più belle. “Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma”, ha scritto.

Addio a Juliette Mayniel, il ricordo del figlio Alessandro

Un rapporto speciale, fatto anche di lontananza, che li ha tenuti uniti fino all’ultimo. A dare l’annuncio della scomparsa di Juliette Mayniel è stato Alessandro Gassman, suo figlio, che aveva già avuto modo di raccontare quale fosse il legame che li univa. Lei, per lavoro, era stata costretta a vivere a lungo lontana dall’Italia, senza però spezzare mai il cordone che la teneva legata alla famiglia. Una carrellata di foto per salutarla e poche parole, che testimoniano come il loro rapporto non avesse bisogno di molto per essere solido. Riservata e bellissima, aveva fatto dell’arte la sua ragione di vita.

Parlando di sua mamma, aveva raccontato: “Mia madre Juliette si sente a casa dappertutto. Verso l’Italia nutre l’amore di un’americana e il disgusto di una francese e ormai non parla più una lingua ma un irresistibile esperanto, dove ogni frase è composta da accento francese tipo Ispettore Clouseau, termini americani, italiani, e spagnoli, dato che da tempo vive in Messico insieme al suo cane Yo Yo. Gioca a bridge, passeggia, dipinge, come un’artista vecchio stampo, forse la più artista di tutta la famiglia”.

Sarebbe stata lei, inoltre, a trasmettergli il grande amore per la natura e per l’ambiente, che l’attore romano porta in tutte le sue battaglie: “Era figlia di contadini francesi, che però non ho fatto in tempo a conoscere”.

Juliette Mayniel attrice, la sua carriera

Nata in Francia il 22 gennaio 1936, inizia a interessarsi del cinema fin da giovanissima. La sua carriera inizia praticamente subito, favorita da registi francesi di grande valore. A soli 24 anni, prende parte alla pellicola Occhi senza volto e, nello stesso anno, ottiene l’Orso d’argento alla Berlinale come miglior attrice protagonista nel film Storia di un disertore.

Inizia anche a lavorare per l’Italia, non molto più tardi. Alla fine degli anni ’70 è qui per il film Peccati di famiglia, cui seguono Vizio di famiglia, Il maestro di violino e Di padre in figlio. La sua passione per la recitazione, però, non si esaurisce con il cinema e si interessa anche di televisione. Presta infatti il volto a sceneggiati come l’Odissea, in cui ha ricoperto il ruolo della Maga Circe, e Madame Bovary.

All’inizio degli anni ’60 conosce Vittorio Gassman, del quale si innamora. Nel 1965 nasce il loro figlio, Alessandro, che ha amato profondamente nonostante il legame con suo padre si fosse interrotto praticamente subito. La loro relazione non dura più di due anni. Le loro strade si dividono ma lei rimane affezionata all’Italia per amore di suo figlio, benché sia stata costretta a trascorrere molto tempo fuori per motivi lavorativi.