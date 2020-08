Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sposi: le nozze in autunno a Milano

editato in: da

Sul fatto che quello tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sia vero amore, non ci piove. I due sono legati da ben otto anni e, per quanto siano riservatissimi, nelle loro apparizioni in pubblico sono sempre complici e affiatati. Non stupisce dunque sapere che i due convoleranno a nozze, coronando il loro sogno d’amore.

In realtà non è una novità: la proposta di matrimonio è arrivata a dicembre del 2019 e a rivelarlo, ai tempi, è stato il magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini. Pare che Luigi abbia aspettato proprio il giorno di Natale per sorprendere la fidanzata, chiedendo la sua mano durante una vacanza sulla neve.

Inutile dire che la risposta di Federica Fumagalli è stata un tenero sì. Tecnicamente, i due stavano già preparando tutto: programmavano infatti di sposarsi in estate e nel frattempo erano impegnati a ristrutturare la villa di via Rovani di Berlusconi, dove andranno ufficialmente a vivere.

L’emergenza sanitaria, però, ha messo tutto in stand-by. Come molte coppie, dunque Luigi e Federica hanno ripreso a organizzare nel mese di maggio, ovviamente sempre agendo nel massimo riserbo. Tuttavia, c’è qualcosa che non si può nascondere: le pubblicazioni di matrimonio, che sono comparse nelle scorse ore sull’Albo pretorio del Comune di Milano.

Voci di corridoio riportano che il terzo figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario avrebbe fissato la data tra ottobre e novembre, in pieno periodo autunnale: un momento romantico per giurare eterno amore alla Fumagalli, che ha conosciuto durante i suoi studi alla Bocconi. La ragazza, che di mestiere fa la PR, avrebbe subito rubato il cuore di Luigi, che con il suo fascino aveva sicuramente attirato l’attenzione di molte colleghe, ma il loro legame sarebbe iniziato qualche tempo dopo il colpo di fulmine, nel 2012.

Fisico da modella, lunghi capelli castani e un fascino indiscutibile, Federica avrebbe in comune con il giovane Berlusconi lo scarso interesse per la vita sotto i riflettori, la dolcezza e la determinazione. Entrambi sono riservatissimi, ma si dice che la Fumagalli sia riuscita nel compito più difficile: conquistare la mamma e le sorelle di Luigi, che presenzieranno insieme al resto della famiglia al loro matrimonio.