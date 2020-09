Thom Yorke e Dajana Roncione, nozze da sogno (e blindatissime) a Bagheria

editato in: da

Nozze da sogno (e blindatissime) Thom Yorke e Dajana Roncione. Il leader dei Radiohead e l’attrice di Baaria hanno deciso di giurarsi amore eterno in Sicilia, per la precisione a Bagheria, in una location da sogno. Emozionati e innamoratissimi, i due artisti hanno accolto a Villa Valguanera 120 ospiti, fra attori famosi, cantanti e star provenienti da tutto il mondo.

Per il loro grande giorno Dajana e Thom hanno scelto la splendida villa in cui, lo scorso anno, è stato girato il film La dea Fortuna di Ferzan Ozpetek. “Nonostante tutte le difficoltà causate dalla pandemia globale, siamo orgogliosi e felici di sposarci qui in Sicilia – ha spiegato il leader del gruppo rock inglese -. La Sicilia è l’isola natale di Dajana. È cresciuta a Monreale, camminava per andare a scuola davanti al suo bellissimo duomo ogni mattina e ha ancora molti amici e parenti lì”.

Un amore, quello fra l’attrice e il cantante, nato nel 2016. Dajana ha riportato il sorriso nella vita di Thom poco dopo il divorzio da Rachel Owen, madre dei suoi due figli. Bellissima, talentuosa, ma soprattutto fan dei Radiohead, la Roncione ha inseguito e fatto innamorare il suo principe azzurro. Da sempre infatti sognava di sposare il leader della sua band preferita e non si perdeva un concerto. “Sin da ragazzina lo diceva, che avrebbe sposato quell’uomo – ha raccontato un’amica a Vanity Fair -. Impazziva letteralmente per lui e per la sua musica. Conoscendolo capisci che hai davanti a te una persona seria e che ha voluto subito mettere le cose in chiaro sul suo amore passato e su come Dajana ha riportato la felicità nella sua vita”.

Classe 1984, Dajana Roncione è originaria di Palermo, ha frequentato l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’amico, in seguito ha debuttato a teatro. Il successo per lei è arrivato grazie alla tv e a numerose fiction, da Romanzo Criminale a La mafia uccide solo d’estate – Capitolo 2, sino a Il Commissario Montalbano. In Io sono Mia, ha vestito i panni di Loredana Bertè accanto a Serena Rossi. Ha inoltre recitato nel film Il grande sogno di Michele Placido e in Baaria di Giuseppe Tornatore.

Riservata e innamoratissima di Thom Yorke, Dajana ha vissuto nel più stretto riserbo il suo amore per l’artista, dividendosi fra l’Italia e l’Inghilterra. “Ci conosciamo da tanto tempo, ci siamo incontrati tramite amici in comune – aveva raccontato lei -. Negli ultimi due anni mi sono trasferita a Oxford e abbiamo deciso di vivere insieme, siamo molto felici. Lui crede molto in me. Noi ci siamo riconosciuti subito e ci siamo sempre sostenuti a vicenda in ogni cosa. È anche venuto a vedere il mio spettacolo a Catania ed ha guardato perfino Il Commissario Montalbano perché recitavo in un episodio. In questo posso dire che lui è davvero fantastico”.